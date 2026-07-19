La capital aragonesa completará en 2027 la recuperación del arbolado urbano con casi 3.400 nuevos ejemplares

Varios árboles apilados antes de su plantación. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza afronta la fase definitiva de recuperación de su arbolado urbano después de cuatro años de transformación del modelo de gestión y planificación. La campaña de plantación 2026-2027 permitirá incorporar 3.370 nuevos árboles y cubrir prácticamente la totalidad de los 2.557 alcorques vacíos plantables identificados en junio de 2026, resolviendo una situación acumulada durante más de una década.

La evolución registrada en los últimos años refleja un cambio de tendencia en la gestión municipal del patrimonio arbóreo. Desde 2021, por primera vez en la historia reciente de la ciudad, el número de árboles plantados supera de forma sostenida al de ejemplares retirados. El máximo se alcanzó en 2023, con 5.608 nuevas plantaciones, el mejor balance de la última década.

"Frente a las frases hechas, los titulares de redes sociales y los bulos, lo que puede ofrecer este Gobierno -ha explicado Tatiana Gaudes- son datos objetivos, reales y verificados. Es fácil hablar y lanzar mensajes apocalípticos, pero la realidad es que Zaragoza trabaja, y mucho, para proteger y mejorar su arbolado urbano.

A lo largo de los últimos 20 años la ciudad ha ido perdiendo árboles, por desidia o por incompetencia de gobiernos anteriores. Cuando Jorge Azcón llegó a la alcaldía --ha recordado la consejera municipal-- lo primero que hubo que acometer fue un plan extraordinario de podas, porque había verdadero riesgo en cientos de árboles, seguido de planes extraordinarios de plantación".

"Ahora, tras un esfuerzo económico y de gestión muy importante, hemos conseguido revertir la tendencia. Los datos reales, con trabajo nos indican que, por fin, se está ganando el pulso a la pérdida de arbolado", ha enfatizado Gaudes.

Paralelamente, el Servicio de Infraestructura Verde ha desarrollado un amplio proceso de revisión, actualización y caracterización del inventario municipal del arbolado. Como resultado, Zaragoza dispone actualmente de un registro de 171.138 posiciones arboladas de titularidad municipal, de las que 77.645 corresponden a alcorques individuales en viario y zonas verdes con seguimiento individualizado, mientras que otras 93.493 pertenecen a arbolado situado en parques y espacios verdes sin alcorque individual.

Este trabajo técnico ha permitido conocer con precisión el estado real del patrimonio arbóreo y distinguir entre árboles vivos, ejemplares muertos pendientes de retirada, tocones, alcorques vacíos y otras situaciones que hasta ahora dificultaban una planificación rigurosa de las actuaciones.

Uno de los avances más relevantes ha sido la clasificación individualizada de cada alcorque vacío. De las 3.339 posiciones gestionadas directamente por el Servicio de Infraestructura Verde que presentan ausencia de árbol vivo, 2.544 han sido identificadas como susceptibles de reposición mediante diferentes modalidades de plantación, mientras que otras 750 deberán clausurarse por razones técnicas, urbanísticas o de seguridad. Únicamente 50 posiciones permanecen pendientes de completar su propuesta de actuación.

La campaña de plantación 2026-2027 se desarrollará entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 y combinará actuaciones financiadas a través del nuevo contrato de conservación, ampliaciones del canon, contratos menores y plantaciones de compensación derivadas de autorizaciones de apeo. El objetivo es eliminar la bolsa histórica de alcorques vacíos y situar a Zaragoza en un escenario de mantenimiento ordinario, en el que las nuevas plantaciones respondan únicamente a las bajas que puedan producirse cada año.

HACIA EL MANTENIMIENTO CONTINUO Y PLANIFICADO

El incremento registrado en el número de apeos durante 2023, 2024 y parte de 2025 no responde a un deterioro del patrimonio vegetal, sino a la retirada de árboles muertos o peligrosos acumulados durante años. La clasificación implantada desde finales de 2024 permite conocer por primera vez el motivo concreto de cada apeo, constatando que en 2025 la principal causa fue precisamente la retirada de árboles ya muertos.

Junto a la mejora de la gestión sobre el terreno, el Ayuntamiento ha impulsado una profunda modernización de las herramientas de información y seguimiento mediante la evolución del sistema Arbomap. La incorporación del campo "Propuesta de inspección" permite definir para cada alcorque vacío si debe ser objeto de una nueva plantación o de una clausura, mientras que la futura implantación de Arbomap 3.0 conservará el historial completo de cada posición arbolada y facilitará una planificación mucho más precisa de las actuaciones futuras.

Una vez concluya la campaña 2026-2027, el Servicio de Infraestructura Verde prevé orientar el esfuerzo de reposición hacia las zonas verdes, apoyándose en la información histórica incorporada al inventario para programar nuevas plantaciones y actuaciones de destoconado. Con ello, Zaragoza pasará de un modelo centrado en recuperar un déficit histórico a otro basado en el mantenimiento continuo y planificado de su infraestructura verde, sustentado en información técnica actualizada y en una gestión individualizada del patrimonio arbóreo.