'Cariñena al Sol' combinará divulgación, ocio y música en un ambiente festivo para disfrutar del eclipse

La actuación de la orquesta Atlántida Show será uno de los momentos destacados de 'Cariñena al Sol'. - AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

El Ayuntamiento habilitará un autobús gratuito para desplazarse al punto de observación sin coger el vehículo privado

CARIÑENA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio zaragozano de Cariñena será uno de los lugares privilegiados en los que mejor se verá el eclipse total de Sol este miércoles, 12 de agosto, para lo que su Ayuntamiento ha organizado 'Cariñena al Sol', un gran punto de observación local que combinará divulgación, ocio y música en un ambiente festivo.

La cita tendrá lugar en el Polígono Industrial Entreviñas, uno de los lugares inicialmente contemplados por el Gobierno de Aragón como uno de los Puntos Oficiales de Observación del eclipse, que quedó finalmente limitado a Punto de Observación Local por la incertidumbre sobre la afluencia de público y la baja demanda registrada en los primeros lugares habilitados, ha informado el Consistorio cariñenense.

Tras reuniones mantenidas con el Ayuntamiento y visitas técnicas al emplazamiento, el Ejecutivo autonómico decidió redefinir la ubicación y mantener su colaboración en la organización del evento mediante la aportación de material de observación, información sobre observación segura y el apoyo del sistema autonómico de Protección Civil.

En paralelo, el Ayuntamiento de Cariñena, con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y de su Parque de Maquinaria de Recursos Agrarios, ha trabajado en el acondicionamiento del espacio destinado al evento. Con la autorización de los propietarios de las parcelas, se han llevado a cabo labores de desbroce y preparación de los terrenos libres del polígono industrial Entreviñas para habilitar una amplia zona de observación con capacidad para acoger a vecinos y visitantes.

Asimismo, ha coordinado, junto con las administraciones implicadas, un dispositivo especial de seguridad y emergencias para garantizar el correcto desarrollo de la jornada. El Punto de Observación Local contará con la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, efectivos de Protección Civil y equipos sanitarios, que velarán por la seguridad de los asistentes y la atención ante cualquier incidencia.

PROGRAMACIÓN

La programación se desarrollará entre las 18.30 y las 00.30 horas, con la actuación de Atlántida Show con su espectáculo 'Terra' como uno de los grandes atractivos. Considerada una de las formaciones con una de las puestas en escena y repertorios más completos del país, ofrecerá un show diseñado para esta ocasión tan especial.

Además de la música en directo, el recinto contará con hinchables acuáticos, servicio de maquillaje artístico para todas las edades y una zona de 'foodtrucks' y venta de bebidas, vinos y cavas de Bodegas San Valero y Grandes Vinos y Viñedos.

El polígono Entreviñas dispondrá también de una zona específicamente habilitada para la instalación de telescopios, destinada a aficionados y entidades astronómicas que deseen seguir el fenómeno con sus propios equipos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cariñena, en colaboración con la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, organizará un concurso de fotografía que invitará a los asistentes a captar los mejores momentos de la jornada y del eclipse.

AUTOBÚS GRATUITO

Para facilitar el acceso al Punto de Observación Local y minimizar la circulación de vehículos en la zona, la organización recomienda utilizar el servicio gratuito de autobús, evitando en la medida de lo posible el uso del vehículo particular.

El autobús, con capacidad para 80 plazas, realizará el recorrido desde la marquesina de la calle Arrabal Bajo hasta el recinto de forma ininterrumpida entre las 18.00 y las 20.00 horas, mientras que el servicio de regreso estará operativo entre las 21.00 y las 00.30 horas. Quienes opten por desplazarse en coche dispondrán también de una zona de aparcamiento libre.

La organización ha recordado también la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad para disfrutar del eclipse sin riesgos. Será imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación de eclipses --EN ISO 12312-2 con marcado CE-- y comprobar que se encuentran en buen estado.

De igual forma, quienes observen el fenómeno con telescopios, prismáticos o cámaras deberán emplear filtros solares específicos para estos instrumentos y se aconseja también realizar observaciones breves, de menos de 30 segundos, y, en el caso de los menores, explicarles previamente las normas de seguridad y supervisar en todo momento que mantengan puestas las gafas de protección.