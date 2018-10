Carmen Sánchez: "Las administraciones necesitamos el apoyo de la sociedad" para luchar contra la violencia doméstica

Publicado 28/09/2018 15:33:06 CET

La delegada del Gobierno en Aragón dice que "o nos implicamos todos o por mucho dinero que se ponga sobre la mesa nunca será suficiente"

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha manifestado que en la lucha contra la violencia de género resulta imprescindible "la implicación" de toda la sociedad. "Las diferentes administraciones no hacemos nada sin el apoyo de la sociedad, es necesario, y también muy importante la sensibilización; debemos ser conscientes de que este es un problema de Estado".

En una entrevista concedida a Europa Press ha afirmado que "cuando se produce un caso de violencia de género, vemos si se ha fallado en algo para intentar corregirlo, pero también es responsabilidad de la sociedad". Por ello, "no podemos mirar hacia otro lado cuando se están dando situaciones de violencia hacia la mujer y aunque cueste, muchas veces cuesta, hay que hacerlo. O estamos todos implicados o por mucho dinero y financiación que se ponga sobre la mesa nunca será suficiente".

Sánchez, que ha sido diputada de las Cortes de Aragón, alcaldesa de Used (Zaragoza) y presidenta de la FAMPC, se encuentra al frente de la Delegación del Gobierno desde el pasado 21 de junio, fecha en que tomó posesión del cargo. Precisamente, atajar la violencia machista es uno de sus caballos de batalla. "Han asesinado a 962 mujeres, van ya 962 mujeres", en los últimos quince años, ha dicho con impotencia y en una semana especialmente trágica.

"En la comunidad aragonesa, desde que he llegado a la Delegación han matado a Lola y a Raquel, me niego a que solo sean un número, son mujeres que han matado, me parece terrible", ha subrayado. Así, ha añadido que "cada vez que sucede, da igual si es en Aragón o en cualquier otra comunidad, se te encoge el corazón y piensas qué hemos hecho, qué estamos haciendo o qué no hemos sido capaces de hacer".

La delegada ha incidido en que es una cuestión principal para la Delegación: "Estamos trabajando, vamos a intentar coordinar a todas las administraciones, tanto a la comunidad autónoma como a los ayuntamientos, esta lucha es de todos".

Ha destacado que se ha dado luz verde en el Congreso a la convalidación del real decreto-ley del Gobierno para el impulso de algunas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

TRANSVERSALIDAD

El Gobierno de España "se lo ha tomado en serio", ha expuesto Carmen Sánchez. "En este asunto es muy importante la transversalidad en todos los aspectos, por ejemplo, hay que educar en los colegios, en los institutos en el respeto a la igualdad, en el respeto a todas las personas, también por supuesto en la familia, y se irán viendo resultados".

El Pacto contra la Violencia de Género, del que se cumple ahora un año, "no se ha quedado solo en palabras", va acompañado de una financiación de 200 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos. "A Aragón van a llegar casi 5 millones de euros para trabajar en la lucha contra la violencia de género, se va a duplicar el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), ha recordado la delegada, y también "se van a destinar fondos a los ayuntamientos".

"Se va a trabajar en campañas de educación, sensibilización, se va a ofrecer asistencia a las víctimas". La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, "ha dicho que si no da tiempo para ejecutar esos fondos en lo que queda de 2018, se pueden dejar para el ejercicio siguiente, de esta forma no se pierde la financiación".

Desde la Delegación "queremos intentar aunar esfuerzos, ser capaces de coordinarnos mejor y, sobre todo, hacer ese llamamiento de sensibilizar a la sociedad". En el caso de las últimas mujeres que han sido asesinadas en Aragón "no tenían ninguna orden de protección, no había ninguna, pero puede que en su entorno familiar o profesional conocieran la situación, que supieran qué estaba pasando y nadie dijera nada".

Sánchez ha argumentado que "necesitamos que alguien dé la alarma y que ayude a esas mujeres y acudan donde tienen que acudir. No podemos proteger a alguien si no sabemos que lo necesita", ha concluido.