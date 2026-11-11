El Casco Histórico de Zaragoza tendrá 20 nuevas viviendas de alquiler asequible con una inversión de 3,34 millones

El concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda ha dado un impulso simultáneo a la regeneración urbana y social del entorno de Zamoray-Pignatelli con la puesta en marcha de tres proyectos de rehabilitación residencial que sumarán 20 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible en esta zona del Casco Histórico.

Por un lado, el Consejo de Administración de esta sociedad municipal analizará este jueves, 12 de noviembre, el expediente de contratación y los pliegos para rehabilitar íntegramente los edificios situados en las calles Agustina de Aragón 6 y Ramón Pignatelli 67, que suman 10 viviendas entre los dos; y, por otra parte, ya se ha licitado la primera fase de demolición interior del inmueble de la calle Ramón Pignatelli 43, donde se habilitarán otros 10 pisos.

El concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha explicado que vaciar este edificio de la calle Pignatelli 43 conllevará tres meses de trabajos al tratarse de una vía de especiales difíciles que por ser estrecha "requiere de una actuación especializada de empresas también especializadas".

Las viviendas podrían estar terminadas en 2028 para ponerlas a disposición de los futuros inquilinos y al ser viviendas públicas de alquiler asequible se adjudicarán previsiblemente por sorteo, como en otras promociones, entre las personas que reúnan determinados requisitos y respetando la política que se sigue desde Zaragoza Vivienda", ha añadido Rodrigo.

LAS VIVIENDAS

En rueda de prensa, Rodrigo ha contado que la recuperación de estos tres inmuebles de titularidad municipal supone movilizar una inversión global en obras de 3.342,649,06 euros --resultante de la suma de los 1.595.134,06 euros para los bloques de Agustina de Aragón 6 y Ramón Pignatelli 67 y los otros 1.747.515 euros estimados para culminar Pignatelli 43-, a los que se añadirían los costes que supuso al Consistorio adquirir por compraventa o expropiación estos edificios, que ha sido de unos 400.000 euros, ha destacado Rodrigo.

Las tres promociones comparten un modelo habitacional moderno, enfocado en el alquiler asequible y concebido para dar respuesta a las personas y familias que encuentran mayores dificultades en el acceso a un hogar. Los tres inmuebles contarán con alta calificación energética para reducir la factura de suministros e incorporarán espacios comunitarios para fomentar la convivencia vecinal.

Asimismo, las tres actuaciones están acogidas al programa de fomento de vivienda con espacios compartidos con subvenciones ya concedidas en 2025 con fondos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del Gobierno de Aragón.

REHABILITACIÓN INTEGRAL

Por un lado, el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda aprobará la apertura del procedimiento de licitación para ejecutar las obras de rehabilitación en Agustina de Aragón 6 y Ramón Pignatelli 67. Para estos dos edificios se cuenta con un presupuesto total de 1.595.134,06 euros, IVA incluido. El contrato se divide en dos lotes con un plazo de ejecución de 14 meses cada uno, aunque se incentivará a las constructoras que acorten las obras hasta en 60 días naturales.

El de la calle Agustina de Aragón 6 (Lote 1) contempla 4 viviendas de alquiler asequible con un presupuesto base de licitación de 782.206,55 euros, IVA incluido, y cuenta ya con la licencia urbanística concedida en octubre para iniciar los trabajos.

El edificio de la calle Ramón Pignatelli 67 (Lote 2) tendrá 6 viviendas con un presupuesto de 812.927,51 euros, IVA incluido, y dispone de licencia del proyecto básico desde marzo y la licencia de ejecución definitiva se ha solicitado en noviembre.

En la adjudicación de ambos edificios se considerarán criterios ambientales y sociales estratégicos, premiando el uso de materiales sostenibles con baja huella de carbono, la reducción de emisiones y el reciclaje de residuos.

PRIMERA FASE EN PIGNATELLI 43

De forma paralela, Zaragoza Vivienda ha sacado a concurso, mediante procedimiento abierto simplificado la primera fase de rehabilitación del edificio de la calle Ramón Pignatelli 43.

Según ha detallado el también vicepresidente de Zaragoza Vivienda este primer contrato tiene un presupuesto de 191.578,94 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses con un presupuesto global estimado en 1.747.515 euros.

"Esta intervención culmina el proceso impulsado por el Gobierno municipal de la alcaldesa Natalia Chueca para erradicar un foco de inseguridad en el barrio", ha explicado Rodrigo. El inmueble, que pertenecía en un 90 por ciento a la SAREB y en un 10 por ciento a otro propietario, estaba abandonado y sufrió en 2023 una ocupación ilegal y un incendio que obligaron al Ayuntamiento a desalojarlo, tapiarlo e iniciar su expropiación.

Pese a la oposición inicial de la SAREB, el consistorio adquiere la propiedad por 428.050,96 euros y la cede gratuitamente a Zaragoza Vivienda en marzo de 2025 para redactar el proyecto y tramitar las licencias.

EDIFICIO DE CASI UN SIGLO Y MEDIO

"La división de esta obra en dos etapas responde a razones técnicas y de seguridad", ha especificado José Miguel Rodrigo. Esta primera fase consiste en el vaciado interior que conlleva suprimir tabiquería, revestimientos e instalaciones antiguas inservibles para diagnosticar el estado de la estructura, actuar contra las humedades y los xilófagos, frenar el deterioro para evitar su ruina y definir al detalle la consolidación estructural de la segunda fase.

Construido en 1881 y reformado en 2001, el inmueble tiene protección de Interés Ambiental, por lo que se preservarán íntegramente la fachada y caja de escaleras original, donde se instalará un ascensor nuevo para garantizar la accesibilidad total.

Una vez completada su rehabilitación integral --distribuida en planta baja, tres plantas alzadas y bajocubierta--, Pignatelli 43 ofrecerá 10 pisos de entre 40 y 70 metros cuadrados con cocina integrada en el salón-comedor --tres de un dormitorio y siete de dos habitaciones, incluyendo un duplex en la última planta--.

La planta baja alojará un piso adaptado y un amplio local para espacios comunitarios abierto a actividades del barrio. El edificio alcanzará la máxima calificación energética --categoría A-- gracias a su aislamiento térmico y acústico y a una instalación centralizada de aerotermia para agua caliente y climatización apoyada por paneles solares en la cubierta.

IMPULSO AL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA

"Conscientes de las particularidades de trabajar en calles estrechas o peatonales del Casco Histórico, los pliegos de las tres actuaciones imponen medidas estrictas para minimizar las molestias a los vecinos", ha ahondado José Miguel Rodrigo.

Se exige a las empresas adjudicatarias respetar rigurosamente los horarios hábiles, controlar los ruidos y vibraciones, gestionar adecuadamente los residuos y planificar al detalle las afecciones al tráfico peatonal y rodado, así como la seguridad frente a los andamios.

Además, en la calle Pignatelli 43 las licitadoras deberán acreditar experiencia específica en demoliciones selectivas dentro de edificios catalogados. En los tres proyectos, las constructoras asumirán una garantía mínima de dos años tras finalizar las obras y de diez años frente a posibles vicios ocultos.

Con estos tres inmuebles el Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha la totalidad de las 20 viviendas procedentes de la rehabilitación de edificios sin uso contempladas en el Plan Especial de Vivienda de Zamoray-Pignatelli.

Esta estrategia municipal cuenta con una inversión estimada de 29.130.065,2 euros para generar 134 nuevas viviendas públicas en la zona -sumando a estas 24 rehabilitadas otras 26 ya finalizadas o a punto de concluir y 84 de nueva construcción en solares-, contribuyendo así a las 3.550 viviendas públicas impulsadas en Zaragoza durante el actual mandato", ha concluido Rodrigo.