CCOO Aragón detecta que hay "ánimo" de secundar la huelga general y llama a participar para que "sea un éxito"

Piquete informativo de CCOO Aragon frente a las instalaciones de la empresa FCC, en la carretera de Castellón, km 1,7-2,7, el día de la huelga general del 11 de noviembre - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COO Aragón, Manuel Pina, ha observado que "de momento hay ánimo de huelga y ánimo de que la jornada sea un éxito, primero en las empresas y luego en la calle" por lo que ha hecho un llamamiento a la participación.

Pina ha animado a los trabajadores a secundar la huelga general para reclamar mejoras en el poder adquisitivo, el acceso a una vivienda digna y medidas efectivas frente al encarecimiento del coste de la vida.

En esta jornada de huelga general, una de las primeras paradas de esta campaña informativa a la que ha asistido Pina ha sido en las instalaciones de la empresa FCC, ubicadas en la carretera de Castellón, km 1,7-2,7, donde se ha distribuido información sobre los motivos de la convocatoria y ha manifestado las "buenas sensaciones" que le han transmitido los primeros compases de la noche.

Desde las 23.00 horas de este martes y a lo largo de la jornada de este miércoles los trabajadores participantes en estos piquetes recorrerán distintos centros de trabajo y empresas para entregar material informativo a sus plantillas y explicar las razones que han llevado a ambas organizaciones sindicales a convocar esta jornada de huelga, bajo las reivindicaciones de salarios, vivienda y control de los precios.

El secretario general de CCOO Aragón se ha dirigido al piquete informativo en Mercazaragoza a las 04.15 horas y después a las 05.00 horas, los piquetes se han concentrado en distintos polígonos industriales en carretera de Castellón; en PLAZA; en Centrovía y Malpica y también en la empresa Stellantis, en Figueruelas.

A las 07.30 horas el sindicato ha organizado una concentración en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y a las 07.45 horas se ha producido otra frente al Ayuntamiento de Zaragoza. La agenda de esta jornada continuará a las 11.30 horas con una concentración en la avenida de César Augusto, ante la sede de CEOE, y finalizará a las 18.00 horas con una manifestación que partirá de la puerta del Carmen y concluirá en la plaza de Europa.