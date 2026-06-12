CCOO Aragón exige cláusulas de garantía salarial para blindar sueldos ante la inflación

Archivo - En lo que va de año la subida del IPC ha sido de un 2% en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha reclamado la inclusión de cláusulas de garantía salarial para blindar los salarios de los trabajadores frente a la subida de la inflación, ya que la subida del 2,69% es "insuficiente" para recuperar el poder adquisitivo perdido en la Comunidad.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Aragón en mayo en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sindicato ha solicitado a la patronal que se siente a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y un aumento para los próximos tres años de un 4% cada año, la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas y la redistribución del tiempo de trabajo para que se puedan eliminar las horas extraordinarias.

Del mismo modo, ha pedido solucionar los problemas ocupacionales que afectan a España, como la vivienda y el encarecimiento de los alquileres, que sigue dificultando el acceso a la vivienda de forma estructural, especialmente para los jóvenes y quienes se aproximan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).