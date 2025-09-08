CCOO y UGT Aragón, sobre la votación de la reducción de jornada: "Vamos a intentar que quien la tumbe, lo pague"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Manuel Pina (izda) y José Juan Arceiz (dcha), en la rueda de prensa del inicio del curso. - EUROPA PRESS

CCOO y UGT en Aragón han tildado de "degradación democrática y fraude" el previsible rechazo del Congreso de los Diputados al proyecto de ley para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en la votación de este próximo miércoles, por lo que las organizaciones sindicales han avanzado: "Vamos a intentar que quien la tumbe, lo pague".

Los secretarios generales de CCOO y UGT Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz, respectivamente, se han reunido este lunes para analizar la situación de la negociación colectiva y el diálogo social, así como reforzar la unidad de acción en este nuevo curso económico y político.

En el plano nacional, ambos dirigentes sindicales han coincidido en resaltar la relevancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral. El secretario general de UGT Aragón ha reconocido las "dificultades" para sacar adelante esta medida, "pero eso no quita para que sea una necesidad y una reclamación de la ciudadanía".

Aunque "no hay una mayoría clara", dado que el Gobierno no cuenta con el apoyo de PP ni Vox y depende de la decisión de Junts, "nosotros no vamos a cejar en el intento y, en cuanto pase la votación, en caso de que no se apruebe, empezaremos a reclamar a los partidos políticos y a los parlamentarios que se vuelva a plantear de una manera que pueda aprobarse", ha explicado Arceiz.

"Es muy difícil que los parlamentarios puedan explicar por qué van a votar que no a este real decreto, por qué van a negarle a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que puedan tener una vida mejor y más conciliada", ha expuesto el líder del sindicato UGT en Aragón, abundando en que no hay ningún argumento que respalde que esta iniciativa traerá "problemas". En cualquier caso, "somos optimistas vamos a pensar que hasta el último día de la votación todo es posible", ha apuntado.

AUSENCIA DE DEBATE

Por su parte, Manuel Pina ha advertido que la oposición a la reducción de la jornada laboral no solo representa "un choque de legitimidades", sino que supone, "directamente, no querer hablar del tema, de eso va la votación de el miércoles".

"Vamos a intentar que quien tumbe el proyecto de ley, lo pague. Es una cuestión que tiene mayoría ciudadana y lo que pedimos a los partidos políticos no es que la apoyen como está, que ya nos gustaría, sino que la debatan y que aporten medidas a ese proyecto de ley", ha aclarado Manuel Pina.

CONCENTRACIONES FRENTE A LA CEOE

En este sentido, CCOO y UGT han convocado concentraciones este miércoles, a las 17.30 horas, frente a las sedes de CEOE en Zaragoza, Huesca y Teruel, puesto que la patronal, según ha apostillado el secretario general de CCOO Aragón, "se ha negado a negociar desde el primer momento y está presionando a los partidos políticos para que tumben esto, sin ningún tipo de debate en el Congreso".

"Hay que decirle a la CEOE que el diálogo social no es solo cuando me conviene, el diálogo social es hablar de cualquier tema intentando llegar a un acuerdo y a un consenso, y no de bloqueos o de intentos de vetos ante temas como este", ha agregado Pina.