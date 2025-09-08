Reducir la siniestralidad y avanzar en el diálogo social, entre los retos de CCOO y UGT Aragón para el nuevo curso

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT Aragón han analizado este lunes las prioridades para el nuevo curso político, entre las que han destacado reducir las "cifras insufribles" de siniestralidad laboral en la comunidad autónoma, así como avanzar en el diálogo social y solucionar la falta de mano de obra.

Los dirigentes sindicales han manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, su implicación en mejorar la seguridad laboral. "Tenemos unas cifras de fallecidos que son insufribles, aunque solo un accidente mortal ya es un drama", ha apuntado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz.

"Un accidente de tráfico puede ser una cuestión de mala suerte, pero una caída de un tejado, una caída en altura, como ha pasado en el último accidente mortal, eso es, en el siglo XXI, insufrible e imperdonable. Desde luego, hay que poner medidas en ese tipo de accidentes para que no vuelvan a ocurrir", ha reivindicado.

En este aspecto, el secretario general de CCOO, Manuel Pina, ha anotado: "No lo podemos achacar a la mala suerte. No puede ser que en el año 2025 siga habiendo gente que se suba a un tejado sin estar sujeta a realizar cualquier tipo de trabajo. Este verano hemos visto cómo de nuevo ha habido gente que ha perdido la vida por situaciones perfectamente evitables".

Pina ha recordado que son las empresas las que deben garantizar la seguridad, puesto que "tienen la responsabilidad de la vigilancia de la prevención de riesgos. Alguien tiene que vigilar que se cumpla la prevención".

DIÁLOGO SOCIAL

Otro de los puntos abordados en la reunión de esta mañana entre ambas centrales sindicales ha sido la importancia de aprobar los presupuestos autonómicos para avanzar en el desarrollo del diálogo social, que ya ha cumplido dos años de vigencia como acuerdo de legislatura, y abarca desde temas de viviendas hasta sociales y de formación.

"El diálogo social también depende de los presupuestos. En esta comunidad autónoma, el año pasado no hubo presupuestos y nos gustaría participar en la elaboración de los mismos. Muchas de las medidas que nosotros tenemos que realizar, durante el año, dependen de esas partidas presupuestarias", ha expresado Pina.

Ha incidido el líder de CCOO Aragón en la necesidad de reforzar los acuerdos de negociación colectiva: "No es algo lejano que se negocia a nivel estatal, lo vivimos muy de cerca en Aragón y hasta que no firmamos el actual 2023-2025, la negociación colectiva fue muy difícil y complicada".

Por ello, Pina ha reclamado "asegurar" los programas en los que trabajan los agentes sociales, aunque también ciertas entidades, para que, en caso de no aprobarse presupuestos autonómicos como ha ocurrido en 2025, no se genere un clima de "inseguridad" y sea necesario aprobar su financiación vía decreto en las Cortes de Aragón.

FALTA DE MANO DE OBRA

En cuanto a la falta de mano de obra en algunos sectores, Pina ha apostado por "ver el vaso medio lleno y no medio vacío", dado que Aragón se está acercando al pleno empleo. En cualquier caso, ha detallado que "muchos de los problemas" se dan sectores con bajas condiciones laborales: "Es difícil que una persona se vaya de su espacio vital a trabajar por poco más que el salario mínimo interprofesional, por ejemplo a servir comidas al Pirineo cuando a veces te cobran por una habitación 800 o 900 euros".

Por su parte, José Juan Arceiz ha pedido "bajar el balón al suelo" y "lejos de números grandilocuentes o cogidos a palmos", las empresas especifiquen realmente cuál es la necesidad que tienen, en qué perfiles y en qué número.

"Estoy seguro de que si mañana fuésemos capaces de poner el número de trabajadores que hoy están demandando las empresas para que fuesen a trabajar, no habría puestos de trabajo para ellos. Desde luego, en Aragón, con los poco más de 48.000 parados que tenemos y su perfil, primero hay que reorientar al colectivo de desempleados y seguir ofreciendo formación con capacidad para contrataciones", ha comentado el secretario general de UGT.

En esta línea, ha asegurado que las condiciones laborales "son fundamentales para que la gente quiera ir o no quiera ir" a cubrir un puesto. "La gente quiere un trabajo y tener una seguridad que le permita hacer un plan de vida", ha concluido Arceiz.