CEOE aplaude la creación de empleo en Aragón pese a las "dificultades" internacionales y su impacto sobre costes

Archivo - CEOE valora los datos del paro en mayo en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Estudios y Análisis de CEOE Aragón, Beatriz Callén, ha celebrado la creación de empleo en la comunidad autónoma, con un mercado laboral que continúa mostrando dinamismo en mayo a pesar de las "dificultades" del contexto internacional y el impacto en los costes y cadenas de suministro que conlleva.

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido tanto mensualmente (2,56%) como respecto a mayo del año anterior (3%), alcanzando el máximo histórico de personas cotizantes en Aragón, que ya son 651.430. En cuanto al paro, ha bajado en 709 personas en mayo, hasta los 47.798 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"Las empresas continúan, por tanto, creando empleo en nuestra Comunidad, pese a las dificultades que afrontan tanto por el contexto internacional y su impacto sobre costes y cadenas de suministro como por la carga burocrática, los costes laborales y los problemas para cubrir necesidades en diversos perfiles de empleo", ha explicado Beatriz Callén.

"Todas estas variables afectan a la competitividad de las empresas y su potencial de inversión", ha apostillado, abogando por la simplificación normativa, el diálogo social y el refuerzo de las políticas activas de empleo para orientar hacia profesiones demandadas por las empresas a quienes buscan empleo.

El incremento de la afiliación ha alcanzado a las tres provincias aragonesas, lideradas por Huesca (4,32%), seguida de Zaragoza (2,35%) y Teruel (0,96%). Este aumento de la afiliación, en 18.996 personas respecto a mayo de 2025, ha ido acompañado de una reducción del paro registrado del -1,46% mensual y el -3,06% anual en el conjunto de Aragón.

El descenso se ha dado en todos los sectores, con mayor fuerza mensual en la Agricultura (-7,24%) y los Servicios (-1,58%), sectores más ligados a la evolución estacional. Por provincias, solo Teruel ve aumentado su desempleo registrado: un 0,55% mensual y un 0,42% anual; mientras que baja en Zaragoza (-1,69% y -3,64%) y Huesca (-1,35% y - 1,71%).