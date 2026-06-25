CEOE Aragón hace balance "positivo" del primer semestre de 2026: "Las empresas muestran resiliencia ante adversidades"

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, en el centro, junto al presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, antes de la Asamblea General Ordinaria. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha hecho un balance "positivo" del primer semestre de 2026, ya que, a pesar de las "dificultades" y tensiones geopolíticas, las empresas han demostrado capacidad de "resiliencia" y de "reinventarse constantemente ante las adversidades".

Tesier se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, antes de participar en la Asamblea General Ordinaria, en cuya inauguración ha estado presente la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle.

Este inicio de 2026, impulsado por la "buena inercia" del año 2025, ha afrontado hechos "sobrevenidos por un conflicto importante que alteró todos nuestros planes estratégicos, el de Oriente Medio, la paralización del canal de Ormuz y todas las consecuencias derivadas de esta situación", ha resumido Tesier, que se ha mostrado satisfecho de "haber defendido con resiliencia la posición de nuestras empresas" en estas circunstancias.

En general, ha explicado Benito Tesier, "nuestras empresas han conseguido alcanzar los objetivos que se habían marcado", siendo capaces de sobreponerse a las "tensiones", que han llevado a los equipos directivos a "actuar con diligencia, adaptándose a los impactos que hemos recibido de aumentos de materias primas, de diferentes problemas logísticos a la hora de suministrarnos y, por supuesto, del efecto que ha tenido la consecuencia del conflicto con las tensiones en energía".

En este sentido, Tesier ha precisado que desde CEOE "veíamos que la amenaza que podía derivar de esta situación era un efecto de inflación", tal y como ha ocurrido, por lo que el Banco Central Europeo ha hecho una subida de tipos para intentar controlarla, al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una interrupción del conflicto y, aunque sea frágil, por el momento una situación de acuerdo de paz que nosotros pensamos que va a dar una mayor estabilidad en las operaciones en el inmediato y, consecuentemente, una rebaja del costo de las energías y también de los combustibles".

"Esperamos que esa fragilidad se convierta realmente en un acuerdo de paz duradero y volvamos a la senda de la normalidad económica y empresarial", ha confiado Benito Tesier.

SEGUNDO SEMESTRE

Sin embargo, el presidente de CEOE Aragón ha trasladado "preocupación" en el ecosistema empresarial por el segundo semestre del año en el que se prevé que la inflación sigan teniendo consecuencias y pueda resentir el consumo, "habida cuenta de que el periodo estival que vamos a vivir concentra una buena parte del presupuesto de las familias".

"Aragón sigue teniendo músculo, las empresas de Aragón siguen teniendo capacidad de resistencia y siguen demostrando que siguen siendo competitivas en los mercados internacionales", ha anotado Tesier, que ha recalcado que "esas son las bazas más importantes, las cartas con las que jugamos".

Igualmente, el presidente de CEOE ha apostado por "seguir fortaleciendo" el ecosistema empresarial y "conseguir cerrar un segundo semestre con los objetivos que nos hemos marcado para tener otro año igual de brillante o mejor si cabe que el 2025".

ABSENTISMO, TALENTO, BUROCRACIA Y FISCALIDAD

Durante estos primeros seis meses del año, coincidentes también con la llegada de Benito Tesier a la Presidencia de CEOE Aragón, se ha trabajado en cuatro ejes principales: absentismo, talento, burocracia y fiscalidad. "Desgraciadamente, los resultados no son los que a nosotros nos gustaría", ha reconocido Tesier.

Acerca del absentismo, el presidente de la patronal ha indicado que "la situación en España, comparada con países importantes como Alemania, Italia y Francia, nos sigue preocupando", porque "estamos en unos porcentajes de alrededor del 7,2 o 7,3% de forma generalizada", mientras que en la media de los citados países está alrededor del 4,8 o 4,9%.

Como país, ha expresado Benito Tesier, "tenemos que trabajar activamente en este tema complejo, porque son varios motivos los que lo provocan, pero necesitamos una estrategia para no tener ese anormal incremento de porcentaje".

En cuanto a la burocracia, "desgraciadamente, las cosas siguen complicándose", ha lamentado el presidente de CEOE, porque "un emprendedor que quiere iniciar una actividad sigue enfrentándose a una marea de problemas"; en lo que respecta al talento, continúan los problemas "a la hora de buscar y conseguir incorporar a nuestras empresas determinados personales cualificados".

En este punto, el presidente de CEOE ha celebrado que las "inversiones milmillonarias" anunciadas para la comunidad autónoma sitúan al talento como "uno de los focos importantes" a los que dedicar atención. Tesier ha llamado la atención sobre la importancia de atraer talento exterior, aunque para ello habrá que "solucionar el capítulo de la vivienda".

Respecto a la fiscalidad, ha manifestado: "Desgraciadamente, estamos en un proceso donde continuamos en una espiral por las políticas del Gobierno central, donde la fiscalidad y la presión a las empresas sigue siendo una realidad y, lógicamente, eso nos hace trasladar a los mercados esos impactos y, por lo tanto, pueden perder algo de competitividad".

COMPETITIVIDAD

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha destacado la "fortaleza, capacidad de adaptación y solidez" del tejido empresarial y productivo aragonés en la actualidad, para añadir que "es algo de lo que nos debemos enorgullecer, pero también que tenemos que proteger".

En este sentido, se ha emplazado a trabajar para que las empresas aragonesas "sigan estando en la mejor posición posible para generar empleo, bienestar y crecimiento en nuestra comunidad autónoma", un reto que ha vinculado a impulsar la "competitividad".

"Toda la estrategia económica en nuestra comunidad autónoma tiene que pasar por reforzar y garantizar la competitividad, la capacidad de adaptarse de nuestro tejido productivo a un entorno internacional que es muy complicado, no solamente por el conflicto en Oriente Medio, sino también porque desde unos años de esta parte asistimos a un cambio radical en las reglas del juego con las que hemos estado contando y que han generado prosperidad en los últimos años".

Asimismo, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo ha señalado que, frente a otras comunidades autónomas y otros entornos, Aragón tiene una ventaja "muy importante" desde el punto de vista de la atracción de inversiones: el diálogo social.

Valle ha explicado que el "trabajo intenso" entre los agentes sociales y el Gobierno autonómico "permite garantizar una estabilidad institucional, una paz y una tranquilidad que da confianza a los inversores que vienen de fuera de Aragón para instalarse aquí".