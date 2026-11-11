CEOE y CEPYME Aragón destacan "la normalidad y el clima de respeto" en las primeras horas de la huelga general

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME Aragón han destacado "la normalidad y el clima de respeto" en las primeras horas de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre.

En una nota de prensa, han señalado que están realizando un seguimiento permanente de la jornada de huelga general, manteniendo contacto directo con sus organizaciones y empresas asociadas en las tres provincias aragonesas.

"De acuerdo con la información recibida hasta este momento, la actividad empresarial se está desarrollando con normalidad general y no se han comunicado incidencias relevantes en el ámbito de las empresas, más allá de las movilizaciones propias de una jornada de estas características".

Ambas organizaciones empresariales han puesto de relieve "el clima general de respeto y responsabilidad con el que están transcurriendo estas primeras horas".

CEOE y CEPYME Aragón han considerado fundamental que "se garantice y respete tanto el legítimo ejercicio del derecho de huelga como el derecho al trabajo de todas aquellas personas que han decidido desarrollar su actividad con normalidad, así como el funcionamiento de las empresas y de los servicios esenciales".

Han incidido en que "Aragón ha demostrado, históricamente, una importante cultura de diálogo social, entendimiento y responsabilidad que constituye uno de los activos de la Comunidad".

"En este sentido, confiamos en que la jornada continúe desarrollándose dentro de esos parámetros de respeto, convivencia y normalidad".

RESPONSABILIDAD Y CAPACIDAD ORGANIZATIVA

Las empresas aragonesas están afrontando la jornada "con responsabilidad y capacidad organizativa, adoptando las medidas necesarias para mantener su actividad y atender sus compromisos con trabajadores, clientes, proveedores y ciudadanos, garantizando al mismo tiempo el respeto al ejercicio individual de los derechos laborales", han señalado desde CEOE Y CEPYME.

El dispositivo de seguimiento permanecerá activo durante toda la jornada, recabando y contrastando la información que trasladan las empresas y organizaciones empresariales sectoriales y territoriales, a las que han agradecido su colaboración.