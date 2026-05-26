CERMI, el organista José Luis González Uriol y el profesor Víctor Juan recibirán la Medalla de Santa Isabel

Directiva de CERMI Aragón. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha propuesto la concesión de la Medalla de Santa Isabel de Portugal, máxima distinción que otorga la institución, al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Aragón, el catedrático de Órgano y Clavicémbalo José Luis González Uriol y el profesor y director del Museo Pedagógico de Aragón, Víctor Juan.

Estas distinciones, que deberán ser ratificadas en el próximo pleno de la institución, previsto para el 10 de junio, se suelen entregar en torno al 4 de julio, fecha en la que se conmemora la festividad de Santa Isabel de Portugal, patrona de la provincia de Zaragoza.

CERMI

Fundada en el año 2000, CERMI aglutina a las principales organizaciones del sector para construir un entorno sin barreras y garantizar la igualdad de oportunidades para las más de 117.000 personas con discapacidad que residen en la Comunidad, ha informado la DPZ.

La misión del CERMI Aragón consiste en articular y vertebrar al movimiento social aragonés de la discapacidad para garantizar los derechos y la inclusión, así como mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias.

Al igual que el CERMI Estatal, en la delegación aragonesa tienen cabida todas aquellas entidades que consideran que una plataforma unitaria es la mejor opción para defender los intereses de las personas con discapacidad frente a lo poderes públicos y la sociedad.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL

José Luis González Uriol es catedrático de Órgano y Clavicémbalo del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, especialista en Música Antigua de Tecla y referente en la historia de la música a nivel internacional.

Nacido en Zaragoza el 16 de noviembre de 1936, ha dedicado seis décadas a rescatar, interpretar y difundir el patrimonio musical barroco y renacentista que atesora Aragón y, en particular, la provincia de Zaragoza.

Ha impulsado la recuperación de los órganos históricos de los municipios de la provincia, que habían caído en el olvido, fomentando su aprovechamiento a través de ciclos de conciertos de carácter divulgativo es considerado.

Como especialista de Música Antigua Española, ha realizado numerosas grabaciones discográficas entre las que cabe destacar el doble CD dedicado a Antonio Cabezón, realizado en los órganos históricos más importantes de Europa.

Es organista Honorario del Órgano Histórico de la Catedral de San Salvador de Zaragoza y director Artístico del Curso y Festival de Música Antigua de Daroca desde 1979.

VÍCTOR JUAN

La institución provincial define a Víctor Juan como "una figura indispensable para entender la memoria educativa y cultural de la comunidad".

Vive su infancia en Caspe y ha pasado toda su vida en las aulas, primero como alumno y luego como maestro en varios lugares de Aragón.

En la actualidad dirige el Museo Pedagógico de Aragón, faceta que entrelaza con su labor como profesor de la Universidad de Zaragoza. Es autor de varios libros, prólogos y decenas de artículos sobre historia de la educación, escuelas y vidas de maestros.

Ha publicado las novelas 'Por escribir sus nombres' (2007), 'Marta' (2010), 'Las manos de Julia' (2012) y 'Aquellos días de luz y palabras' (2013) y destaca como uno de los mayores especialistas en la vida de Ramón Acín, con obras clave como 'Tú eres antes que todo' (2022) y 'El secreto de las pajaritas' (2023).