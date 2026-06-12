El juez investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando al no ver justificado el origen de sus joyas

1095694.1.260.149.20260612124218 Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

En un auto recogido por Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado investigado por su papel en la presunta trama de tráfico de influencias del 'caso Plus Ultra'.

El magistrado indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%.