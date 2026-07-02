CHA denuncia la campaña machista sufrida por la fisioterapeuta del CF Calamocha, Laura López: "Es inaceptable"

Anuncio del fichaje de Laura López como nueva fisioterapeuta del CF Calamocha, recién ascendido a Segunda RFEF. - CF CALAMOCHA

TERUEL 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El integrante del Consello Nazional y del Ligallo de Jiloca de CHA, Adolfo Villanueva, ha denunciado la campaña de ataques machistas sufrida por la nueva fisioterapeuta del CF Calamocha, Laura López. "Lo ocurrido es inaceptable. No se trata de un hecho puntual, sino de una muestra clara del machismo estructural que sigue presente en el deporte y en nuestra sociedad", ha manifestado.

El CF Calamocha, equipo turolense de fútbol recientemente ascendido a Segunda RFEF tras quedar campeón en la Tercera RFEF aragonesa, dio a conocer el pasado lunes el fichaje de López en una publicación en sus redes sociales de la que tuvo que desactivar los comentarios ante la catarata de mensajes sobre la apariencia física de la profesional en los que se ponía en cuestión su capacidad y se hacían insinuaciones de índole sexual.

"Que en 2026 una profesional tenga que soportar insultos, insinuaciones y cuestionamientos por su físico demuestra que aún queda mucho por hacer y que no podemos bajar la guardia. Laura López no necesita que nadie la legitime: su trayectoria, su formación y su trabajo hablan por ella. Lo que sí necesita y merece es respeto", ha reclamado Villanueva.

"Pretender desacreditarla por ser mujer no solo es un ataque personal, es una agresión directa a todas las mujeres que luchan cada día por abrirse camino en espacios históricamente masculinizados", ha criticado.

"Lo que ha ocurrido con Laura López es vergonzoso e intolerable. No podemos permitir que el machismo siga campando a sus anchas ni en el deporte ni en nuestras comarcas. Quien ataca a una profesional por su físico no solo la está atacando a ella, está atacando a toda la sociedad".

LLAMA A DENUNCIAR ESOS COMPORTAMIENTOS

Por ello ha defendido la necesidad de "dar un paso al frente" porque considera que "no basta con condenar estos hechos, hay que actuar con firmeza y sin ambigüedades".

Desde CHA, ha asegurado, "vamos a seguir señalando estas actitudes y trabajando para erradicarlas. La igualdad no se negocia".

Desde CHA Jiloca muestran su "apoyo total y sin matices" a Laura López y celebran que el CF Calamocha haya actuado para frenar esta situación.

"Pero no es suficiente, según advierten. "Es imprescindible señalar, denunciar y erradicar estas conductas de raíz. No vamos a normalizar el machismo. No vamos a mirar hacia otro lado. No vamos a permitir que el odio y el desprecio marquen el terreno de juego, ni dentro ni fuera de él.

Y, en ese sentido, ha reclamado "responsabilidad" a quienes utilizan las redes sociales "para atacar y humillar", y han hecho un llamamiento a la sociedad "para que no sea cómplice del silencio".

"La igualdad no es un eslogan: es una obligación democrática. Y frente al machismo, solo cabe una respuesta: tolerancia cero", ha concluido.