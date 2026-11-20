CHA-Frente Amplio Aragón ha presenta en Zaragoza sus propuestas para defender los derechos de las personas trabajadoras. - CHA

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de CHA-Frente Amplio Aragón, Marina Rodríguez, ha propuesto "un ambicioso paquete de medidas para mejorar los salarios, garantizar unas condiciones laborales dignas y avanzar hacia un modelo de trabajo que permita ganar tiempo para la vida".

Así, ha presentado este viernes en Zaragoza sus principales propuestas en defensa de los derechos de las personas trabajadoras, en un acto en el que también ha participado el número 2 de la candidatura, Jesús García, además de representantes de los partidos políticos que forman la coalición.

La candidata ha explicado que "entre nuestras principales propuestas, apostamos por garantizar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional alcance progresivamente el 60 por ciento del salario medio neto, impedir que las subidas del SMI sean absorbidas por complementos salariales y establecer mecanismos de revisión de los convenios colectivos vinculados al IPC para proteger el poder adquisitivo de las plantillas".

"El crecimiento económico y los beneficios empresariales deben traducirse en mejores salarios. Para ello, planteamos crear un gravamen del 30 por ciento sobre los beneficios extraordinarios de las empresas con una facturación superior a 50 millones de euros cuando sus salarios no evolucionen al ritmo de la inflación", ha añadido Rodríguez, quien ha considerado necesario "igualar las retribuciones en contratas y subcontratas, reforzar la prevalencia de los convenios sectoriales y garantizar que las empresas beneficiarias de ayudas y contratos públicos respeten las condiciones laborales y salariales".

La reducción del tiempo de trabajo constituye otro de los ejes centrales del programa. El candidato número dos de la coalición, Jesús García, ha defendido "reducir progresivamente la jornada máxima hasta las 32 horas semanales sin disminución salarial", y ha apostado por "generalizar la jornada continua, limitar las jornadas partidas y garantizar que las horas extraordinarias no se utilicen para compensar las reducciones de jornada".

"Ante la transformación tecnológica y la digitalización del empleo, proponemos reforzar los derechos de las personas trabajadoras de plataformas digitales, combatir los falsos autónomos y regular el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en las empresas", ha trasladado. Además, ha hablado de reforzar la protección frente al despido injustificado, recuperar la autorización administrativa previa para los despidos colectivos y establecer garantías específicas ante los procesos de automatización.

García ha destacado la importancia de la protección social y salud laboral, donde ha propuesto "elevar al 80 por ciento la prestación contributiva por desempleo durante los seis primeros meses y aumentar un 25 por cienro sus topes máximos, aprobar un reglamento de riesgos psicosociales, reforzar la prevención frente a los accidentes laborales y proteger a las plantillas ante los efectos del cambio climático".

El candidato ha defendido "fortalecer la negociación colectiva y la representación sindical, especialmente en las pequeñas empresas, garantizar el teletrabajo voluntario con los gastos a cargo de la empresa, impedir las prácticas no remuneradas y mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados.

"El conjunto de medidas persigue avanzar hacia un modelo laboral más justo, en el que los avances económicos y tecnológicos se traduzcan en mejores salarios, más derechos y una distribución más equilibrada del tiempo de trabajo y de vida", ha finalizado diciendo Jesús García.