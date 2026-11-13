CHA-Frente Amplio señala que quiere poner una voz aragonesista en Madrid

CHA-Frente Amplio ha abierto la campaña en un restaurante del barrio de La Almozara de Zaragoza. - CHA

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de CHA-Frente Amplio Aragón al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, ha manifestado que el 29 de noviembre "las aragonesas se juegan poder poner una voz aragonesista en Madrid, se juegan un país con derechos. Las aragonesistas nos jugamos poder defender en primera persona nuestros recursos, nuestra agua, nuestra energía, nos jugamos nuestras pensiones, nos jugamos los salarios dignos".

La candidatura de Chunta Aragonesista-Frente Amplio ha celebrado el comienzo de la campaña electoral en un restaurante del zaragozano barrio de La Almozara, una campaña que Rodríguez ha calificado de "ilusionante". En este sentido, ha agregado que "hoy toda esta gente, este ambiente, la música, el baile es lo que llevamos a las calles, es nuestra seña de identidad y toda esta ilusión la transformaremos en votos el día 29".

Además, ha destacado que en estos comicios "nos jugamos empezar a construir entre todas juntas un Aragón donde poder vivir".

Por su parte, el número dos de la candidatura, Jesús García Usón, ha dicho que "comenzamos la campaña con el lema 'Un voto como una casa' porque es el elemento central de esta campaña, como ha demostrado la calle, como nos han pedido en las manifestaciones multitudinarias, pero también había muchas más cosas detrás. Está el hecho de que los ricos paguen como tienen que pagar, con justicia social; haablamos de garantizar servicios, sanidad, educación, cuidados; hablamos de cuidar el planeta, esto también son cuidados. Y todo eso se tiene que transformar en votos útiles en las urnas para el futuro".

García Usón ha incidido en el voto útil "para seguir avanzando en derechos, en derechos laborales, en derechos sociales que solo garantizan las fuerzas políticas que llevan al Parlamento leyes que transforman la sociedad".