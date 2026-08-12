CHA pide responsabilidades políticas al Gobierno de Aragón por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)

La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa. - CHA

HUESCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón que asuma sus responsabilidades políticas ante el incendio declarado en el entorno d la A-132 en el municipio oscense de Las Peñas de Riglos y ha exigido "transparencia y todo tipo de explicaciones" sobre las circunstancias que rodean la ejecución de las obras de la carretera, las condiciones de seguridad y el origen del fuego.

Así lo ha trasladado la secretaria general de la formación aragonesista, Verónica Villagrasa, quien ha considerado que "esto no puede despacharse como un simple accidente" y que el territorio pide "respuestas, transparencia y responsabilidades".

"La zona afectada lleva meses advirtiendo de los problemas y reclamando información, seguridad y garantías. Ahora un incendio de enorme gravedad está poniendo en riesgo a la población y causando un impacto muy importante sobre la actividad económica y turística de la zona", ha remarcado, motivo por el que cree que el Gobierno de Azcón tiene que dar explicaciones y asumir "las responsabilidades políticas que correspondan".

Villagrasa ha incidido en la necesidad de aclarar los controles que se realizan sobre las obras y las medidas de prevención y seguridad que se aplican ante las advertencias de los ayuntamientos de la zona.

CHA anuncia llevará este asunto a las Cortes de Aragón para exigir información al Gobierno de Azcón y respaldar las reivindicaciones de los municipios afectados.

"Vamos a estar al lado de los ayuntamientos del Reino de los Mallos en su exigencia de explicaciones y responsabilidades. El territorio tiene derecho a saber qué ocurre, qué decisiones se toman, qué controles se realizan y si se actúa correctamente ante las advertencias existentes", ha recalcado la diputada aragonesista.

La formación ha reclamado además que se evalúen los daños que el incendio provoca sobre el territorio y su tejido económico, especialmente en el turismo, la hostelería, el comercio, la agricultura, la ganadería y las empresas vinculadas a las actividades de naturaleza y aventura. "No hablamos únicamente de un incendio: hablamos de seguridad, de prevención y de respeto institucional. Los ayuntamientos necesitan respuestas y el Gobierno de Aragón debe darlas", ha sostenido Villagrasa.

Finalmente, ha expresado su apoyo a las iniciativas que los ayuntamientos afectados impulsan para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, incluida la vía judicial, y reclama la colaboración de todas las administraciones públicas competentes.

En sus palabras, "el Reino de los Mallos no puede asumir las consecuencias de una gestión que genera dudas y preocupación", ante lo que el Gobierno autonómico "tiene que dar la cara, garantizar la seguridad del territorio y explicar qué medidas adopta para evitar que una situación así vuelva a producirse".