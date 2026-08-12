CHA pide responsabilidades políticas al Gobierno de Aragón por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)

"Esto no puede despacharse como un simple accidente", asegura la número dos del partido, Verónica Villagrasa

La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa.
La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa. - CHA
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 12 agosto 2026 14:00
Seguir en

HUESCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

CHA ha reclamado al Gobierno de Aragón que asuma sus responsabilidades políticas ante el incendio declarado en el entorno d la A-132 en el municipio oscense de Las Peñas de Riglos y ha exigido "transparencia y todo tipo de explicaciones" sobre las circunstancias que rodean la ejecución de las obras de la carretera, las condiciones de seguridad y el origen del fuego.

Así lo ha trasladado la secretaria general de la formación aragonesista, Verónica Villagrasa, quien ha considerado que "esto no puede despacharse como un simple accidente" y que el territorio pide "respuestas, transparencia y responsabilidades".

"La zona afectada lleva meses advirtiendo de los problemas y reclamando información, seguridad y garantías. Ahora un incendio de enorme gravedad está poniendo en riesgo a la población y causando un impacto muy importante sobre la actividad económica y turística de la zona", ha remarcado, motivo por el que cree que el Gobierno de Azcón tiene que dar explicaciones y asumir "las responsabilidades políticas que correspondan".

Villagrasa ha incidido en la necesidad de aclarar los controles que se realizan sobre las obras y las medidas de prevención y seguridad que se aplican ante las advertencias de los ayuntamientos de la zona.

CHA anuncia llevará este asunto a las Cortes de Aragón para exigir información al Gobierno de Azcón y respaldar las reivindicaciones de los municipios afectados.

"Vamos a estar al lado de los ayuntamientos del Reino de los Mallos en su exigencia de explicaciones y responsabilidades. El territorio tiene derecho a saber qué ocurre, qué decisiones se toman, qué controles se realizan y si se actúa correctamente ante las advertencias existentes", ha recalcado la diputada aragonesista.

La formación ha reclamado además que se evalúen los daños que el incendio provoca sobre el territorio y su tejido económico, especialmente en el turismo, la hostelería, el comercio, la agricultura, la ganadería y las empresas vinculadas a las actividades de naturaleza y aventura. "No hablamos únicamente de un incendio: hablamos de seguridad, de prevención y de respeto institucional. Los ayuntamientos necesitan respuestas y el Gobierno de Aragón debe darlas", ha sostenido Villagrasa.

Finalmente, ha expresado su apoyo a las iniciativas que los ayuntamientos afectados impulsan para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, incluida la vía judicial, y reclama la colaboración de todas las administraciones públicas competentes.

En sus palabras, "el Reino de los Mallos no puede asumir las consecuencias de una gestión que genera dudas y preocupación", ante lo que el Gobierno autonómico "tiene que dar la cara, garantizar la seguridad del territorio y explicar qué medidas adopta para evitar que una situación así vuelva a producirse".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado