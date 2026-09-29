La CHE avisa de crecidas súbitas en barrancos por lluvias intensas en Navarra, Aragón, Lérida y Tarragona

La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos por la previsión de precipitaciones intensas - CHE

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de que se pueden producir crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, en la mañana y tarde de este martes, 29 de septiembre, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) de lluvias intensas en Navarra, Aragón, Lérida y Tarragona.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com' y en la web 'www.chebro.es'.

En todo caso, sugieren seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.