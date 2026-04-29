Chueca anuncia una segunda operación asfalto en Zaragoza de, al menos, un millón, y pide el apoyo de la oposición

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anuncia una segunda operación asfalto en la inauguración de la reforma de la calle Matadero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado una segunda operación asfalto, que ha estimado sea de, al menos, un millón de euros como la ya prevista para este año, mediante una modificación de créditos por lo que ha confiado en que cuente con el apoyo de los grupos municipales de la oposición.

Chueca ha explicado que los equipos de infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza están identificando las calles más afectadas por este invierno que tienen el asfalto "más necesitado, con más baches" para poder informar en pocas semanas de esa segunda ronda de calles que se intentará que llegue a todos los distritos donde hay más necesidades y más demanda por parte de los vecinos.

"Estoy convencida --ha comentado-- de que también los grupos municipales se sumarán a esta modificación de crédito porque, sin duda, es bueno para todos los vecinos de Zaragoza y todos estarán de acuerdo en impulsarla y en que podamos seguir mejorando la imagen de nuestra ciudad, la transformación, el confort y también la seguridad vial".

Al respecto, ha incidido en que es "muy importante" tener calles nuevas no solamente para la parte para la parte estética, que también, sino para "toda la parte de sostenibilidad y eficiencia energética y del consumo del agua, así como de la seguridad vial para evitar caídas y hacer las calles mucho más accesibles".

Natalia Chueca ha recordado que hace unas semanas avanzó que este año se acometería un asfaltado integral en los 14 distritos de la ciudad, con una dotación de un millón de euros y que, a pesar del incremento de los precios por la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán se haría una modificación de créditos para poder cumplir con todo el plan de calles.

Como el invierno ha sido especialmente lluvioso, Chueca ha decidido impulsar una modificación de créditos adicional para buscar financiación que nos permita hacer una segunda operación asfalto.

INVIERNO LLUVIOSO

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que todos los años se hacen "múltiples" modificaciones de crédito y en función de los créditos disponibles que haya se dotará a esta segunda operación asfalto.

"Este año tenemos un millón de euros de dotación en la primera operación asfalto, pero mientras estábamos elaborando el presupuesto vimos que teníamos un invierno especialmente lluvioso y que había habido un impacto mayor en el firme de nuestras calles y, por lo tanto, vamos a sacar una segunda modificación de crédito para una segunda operación asfalto que nos permita complementar esas calles que inicialmente se iban a quedar fuera", ha relatado.

"Aspiro --ha anotado-- a que por lo menos podamos sacar otro millón de euros, de tal forma que podamos duplicar la operación asfalto que teníamos prevista en el presupuesto 2026".

La primera operación asfalto se ejecutará en verano, "es seguro" y la segunda lo antes posible, porque "obviamente en verano es cuando se reduce el tráfico y las molestias a los vecinos".

Sobre la posible repercusión que tenga el incremento de precios por la situación del golfo Pérsico ha dicho desconocer si tendrá afección a este plan extraordinario, pero "si se incrementa el precio para la primera operación asfalto, también incrementará para la segunda", ha razonado.

No obstante, se tendrá que cuantificar con el importe que se puede obtener de esa modificación de crédito y de las necesidades de las calles en la que es "más urgente" intervenir para poder hacer una "buena" operación asfalto y, sobre todo, que los vecinos perciban y noten que "donde tienen mayores problemas intervenimos y actuamos".