Chueca considera una "obligación" que el nuevo servicio de AVE Madrid-Barcelona haga parada en Zaragoza

Archivo - Un tren AVE parado en la estación de Delicias de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado una "obligación" que el AVE Madrid-Barcelona haga parada en la capital aragonesa, cuarta ciudad de España, epicentro del 70% del PIB nacional en un radio de 300 kilómetros.

Chueca se ha expresado así tras conocer el anuncio realizado este lunes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press', sobre un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china.

Puente ha avanzado que el plan comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo en un plazo de tres años.

En este sentido, Natalia Chueca ha exigido "respeto a los zaragozanos, garantizar que no habrá recortes de conexiones y asegurar que el aumento de la velocidad para mejorar la conectividad del AVE no sea a costa de dejar a los zaragozanos en el andén".

La regidora de la capital aragonesa ha recordado que se retiraron los trenes AVLO, incrementando el precio un 40%, "por lo que dejar ahora pasar el AVE sin detenerse en Zaragoza sería nefasto para una ciudad que se encuentra en crecimiento y expansión".