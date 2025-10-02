Chueca defiende que los puntos seguros son una mejora porque amplían la cobertura a toda la población

La alcaldesa explica que Vox pidió eliminar los puntos violeta, el PP se negó y este nuevo modelo sí lo han aceptado

ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido que los puntos seguros, que sustituyen a los puntos violeta, suponen una mejora porque amplían la cobertura de protección a toda persona que lo requiera ante cualquier episodio de violencia que pueda sufrir durante las Fiestas del Pilar.

Chueca ha vuelto a abordar esta cuestión a preguntas de los medios de comunicación durante su visita este jueves al Espacio Zity en el Recinto Ferial de Valdespartera a pocas horas de su apertura.

La regidora zaragozana ha explicado que durante las conversaciones mantenidas de cara a los presupuestos de la ciudad, Vox reclamó la eliminación de los puntos violeta, algo a lo que el PP se opuso: "Desde el Partido Popular nos negamos rotundamente a que se eliminasen los puntos violeta porque no vamos a dejar a las mujeres desprotegidas en unos momentos como son las noches en los días de fiesta", ha argumentado Chueca.

En cambio, el quipo de gobierno planteó ampliar esas áreas "de forma discreta, silenciosa y sin que generase ninguna polémica", según ha apuntado la alcaldesa, a "puntos seguros" para que, además de atender a las mujeres que sufrieran algún tipo de violencia sexista asistiera también a todos los jóvenes "porque son los que más lo demandan" y a cualquier persona en general, sea hombre o sea mujer que sufra cualquier problema con las drogas de sumisión.

"No significa que dejemos de atender a las mujeres. Yo creo que es una mejora y, lejos de quitar los puntos violeta, que es la propuesta que planteaba Vox, hemos llegado a una solución que aceptaron y les pareció correcta, que es ampliar los puntos violeta a puntos seguros", ha insistido.