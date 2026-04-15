Chueca: "La IA ya se vive, ya se siente en Zaragoza y, sobre todo, ya está mejorando la vida de los zaragozanos"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en 'The Wave'. - DANI MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha repasado este miércoles los principales avances tecnológicos impulsados en los últimos años en la ciudad, como la simplificación administrativa, la sensorización urbana, el uso de inteligencia artificial para anticipar riesgos o el desarrollo de gemelos digitales para mejorar la gestión social y urbana: "Hoy la inteligencia artificial ya se vive en Zaragoza, ya se siente en Zaragoza y, sobre todo, ya está mejorando la vida del os zaragozanos".

Así lo ha manifestado la alcaldesa en la apertura institucional de la segunda jornada del congreso tecnológico 'The Wave 2026', donde ha destacado el papel de este sector como "motor de transformación urbana y mejora de la calidad de vida y de este evento como "el foro en el que todos los que queremos avanzar venimos a aprender y tomar nota".

En su discurso, ha elogiado el modelo de ciudad que Zaragoza está construyendo: "Queremos ser una ciudad que haga la vida fácil. Una ciudad que entienda a sus ciudadanos y que utilice la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, como una herramienta al servicio de las personas".

Asimismo, Chueca ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con la formación y el talento. "El futuro no lo van a construir las máquinas, sino las personas que sepan utilizarlas", destacando iniciativas como los programas formativos en IA o la colaboración con grandes compañías tecnológicas.

'The Wave 2026', organizado por el Gobierno de Aragón, ha batido los récords de las dos ediciones anteriores, al superar los 18.000 asistentes y 250 ponentes. Hay cinco grandes áreas de participación: Planet Zero, donde se abordarán los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al networking de alto nivel; Expo Horizon, espacio expositivo para mostrar soluciones tecnológicas aplicables; además de un escenario exterior, que seguirá ofreciendo experiencias una vez finalice la actividad en el Palacio de Congresos. Como novedad, este año crece con contenidos en Mobility City, centrados en el sector de los centros de datos.

Las sesiones están centradas en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes como Amazon Web Services, Hiberus, Integra, Ibercaja, Microsoft o Telefónica, entre otras, que están impulsando la transformación digital a nivel nacional e internacional.

Estas jornadas combinarán charlas inspiradoras, talleres prácticos y espacios de encuentro, poniendo el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la creación y el desarrollo del talento.

Esta edición incorpora una importante programación de eventos paralelos, como un nuevo 'hackathon' o el encuentro 'The Wave Data Centers', centrado en analizar el presente y futuro de la industria de los centros de datos, así como un Torneo Nacional de Debate con temática tecnológica que reunirá a colegios de toda España. Otra de las grandes apuestas será el 'After Wave', una propuesta musical que ampliará la actividad más allá de las ponencias.