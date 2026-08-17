La ciudad de Teruel celebra el X Encuentro Tradicional del Toro Ensogado del 28 al 30 de agosto

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, Eduardo Suárez, y el miembro de la Asociación Cultural 'Amigos de la Soga y Baga de Teruel', Diego Blasco. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Teruel, Eduardo Suárez, y Diego Blasco, miembro de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga de Teruel, han presentado este lunes el programa de actividades del décimo Encuentro Tradicional del Toro Ensogado 'Ciudad de Teruel', en el que convivirán aficionados a esta tradición, intercambiarán experiencias y no faltará la exhibición del toro ensogado.

Durante tres jornadas, Teruel recibirá a delegaciones de Cabretón (La Rioja), Ohanes (Almería) y Gestalgar (Valencia), además de representantes de otras localidades integradas en la Federación Española del Toro de Cuerda.

El encuentro permitirá reforzar los vínculos de amistad y colaboración entre las asociaciones y localidades que mantienen viva esta tradición.

Eduardo Suárez ha destacado la importancia de alcanzar la décima edición de un encuentro que "se ha consolidado como una de las citas de referencia del toro ensogado en España".

El concejal ha realzado el trabajo de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga de Teruel y su contribución a la conservación y difusión de una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

Por su parte, Diego Blasco ha subrayado que esta edición tendrá un significado especial para la asociación, ya que supone celebrar diez años de un encuentro que tiene en los socios uno de sus principales pilares.

El programa combina actividades abiertas al público con propuestas dirigidas a los miembros de la asociación y apuesta por la convivencia entre las distintas localidades participantes.

"Queremos que sea un fin de semana para todos los aficionados al toro ensogado y, especialmente, para nuestros socios, que son los verdaderos protagonistas de esta celebración", ha señalado Blasco.

El objetivo es compartir la pasión por esta tradición, estrechar lazos de amistad e intercambiar experiencias en un ambiente de hermandad.

PROGRAMA

El X Encuentro Tradicional del Toro Ensogado comenzará el viernes 28 de agosto con la recepción de las delegaciones participantes, a las 19.00 horas. A las 20.00 horas tendrá lugar un homenaje a dos socios veteranos de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga de Teruel, Agustín Jarque y Paco Gómez, en reconocimiento a su dedicación, compromiso y trayectoria.

La jornada continuará con una cena de hermandad a las 21.30 horas y música a cargo de DJ Monchi, que prolongará el ambiente festivo hasta la madrugada. El sábado 29 de agosto será la jornada central del encuentro. A las 11.00 horas tendrá lugar la recepción oficial de las localidades participantes en el Ayuntamiento de Teruel.

A continuación, se realizará una visita guiada por la ciudad que concluirá en la Plaza de Toros con un vermú de ambiente taurino. A las 14.00 horas se celebrará una comida de convivencia en la Plaza de Toros.

Por la tarde, a las 16.15 horas, la charanga Los Espontáneos acompañará el pasacalles desde la Plaza de Toros hasta la Plaza del Torico y pondrá música al desarrollo de las diferentes exhibiciones.

El momento central llegará a las 17.00 horas con la gran exhibición de toro ensogado, en la que participarán la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga de Teruel y las delegaciones de Cabretón, Gestalgar y Ohanes.

El recorrido partirá de los corrales de la Nevera y continuará por la plaza Domingo Gascón, calle Joaquín Costa, plaza Carlos Castel --Plaza del Torico--, calle Yagüe de Salas, plaza de la Catedral y calle Amantes.

La programación del sábado continuará a las 20.00 horas con el tardeo del X Encuentro, una propuesta con música, ambiente y sorpresas para los asistentes. La cena de hermandad tendrá lugar a las 22.00 horas, mientras que DJ Monchi pondrá música a la jornada hasta las 02.00 horas.

El domingo 30 de agosto estará dedicado de forma especial a los socios de la Asociación Cultural Amigos de la Soga y Baga de Teruel. La jornada comenzará a las 09.00 horas con un almuerzo de convivencia en la Plaza de Toros. A las 10.30 horas se celebrará una capea privada para socios y, a las 12.00 horas, llegará el turno de las becerras ensogadas, con un recorrido alrededor de la Plaza de Toros desde el Patio de Caballos hasta la Puerta Grande, por la calle Granada y la avenida Segorbe.

El X Encuentro Tradicional del Toro Ensogado Ciudad de Teruel concluirá a las 14.30 horas con la comida del socio, que pondrá el broche final a un fin de semana dedicado a la tradición, la convivencia y la amistad entre las distintas asociaciones y localidades vinculadas al toro ensogado.

La celebración de esta décima edición refuerza el papel de Teruel como punto de encuentro para quienes mantienen viva esta tradición y pone de manifiesto la estrecha relación de la ciudad con el mundo del toro ensogado y con las asociaciones que, año tras año, trabajan para preservar y transmitir su patrimonio cultural.