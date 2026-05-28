El Colegio Antonio Machado y el CEIP Ramón y Cajal (La Joyosa) ganan los premios Retotech Aragón de Fundación Endesa. - FUNDACIÓN ENDESA

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Sagrada Familia de Zaragoza ha acogido la octava edición del festival RetoTech en Aragón en la que se han entregado los reconocimientos a los proyectos ganadores, que han sido el CEIP Ramón y Cajal (La Joyosa) y el Colegio Antonio Machado.

Este evento, impulsado por Fundación Endesa, tiene el objetivo de fomentar las vocaciones STEM entre los jóvenes a través del diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos que respondan a necesidades reales de su entorno escolar.

RetoTech es una iniciativa impulsada por Fundación Endesa y desarrollada en colaboración BQ Educación y con el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, con la finalidad de fomentar proyectos educativos que transformen e innoven en la educación de los más jóvenes mediante el emprendimiento tecnológico.

Para hacerlo, RetoTech anima a los centros educativos a diseñar propuestas innovadoras que ofrezcan soluciones tecnológicas reales capaces de resolver necesidades de su entorno escolar y, para ayudarles, les dota de impresoras 3D y kits de robótica.

En la edición de 2026 han participado 11.000 alumnos de 286 centros escolares de las comunidades autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Baleares y Canarias, así como de Lisboa, en Portugal. De todos ellos, son aragoneses un total de 1.375 alumnos y 37 centros.

Durante el evento, celebrado este jueves en el centro escolar Sagrada Familia de Zaragoza, los proyectos ganadores han recogido los premios en reconocimiento a su labor, de la mano de Ignacio Montaner, director territorial de Endesa en Aragón, y el jefe de Servicio de Formación del Profesorado del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Alvaro Yagües Cebrián.

PREMIADOS

El premio Profesor Primaria se lo ha llevado el C.E.I.P. Ramón y Cajal (La Joyosa), por su proyecto 'Tradición con tech-energía'. Por su parte, se ha hecho con el premio Profesor de Secundaria el Colegio Antonio Machado, por su iniciativa 'El camino de Machado', que se centra en la trayectoria vital del poeta. El Premio Mención Especial lo ha ganado el C.E.I.P. Santo Domingo, con su proyecto 'El valor de cada gota de agua'.

Ignacio Montaner ha reconocido el esfuerzo realizado por el conjunto de estudiantes y centros participantes, a quienes trasladó su admiración por la creatividad y el compromiso demostrados en los proyectos presentados.

Asimismo, ha subrayado "los magníficos resultados obtenidos en ediciones anteriores del programa y el valor de la implicación de toda la comunidad educativa". Para concluir, ha agradecido al alumnado y al profesorado su participación activa y sus iniciativas innovadoras dentro de una propuesta fundamental para el desarrollo de sus competencias.

Por su parte, Álvaro Yagües ha manifestado el compromiso del Gobierno de Aragón con proyectos como RetoTech, que llevan la innovación tecnológica a los centros educativos y estimulan el interés por las disciplinas científicas.

"Este encuentro demuestra cómo la cooperación entre instituciones públicas y entidades privadas puede impulsar una auténtica transformación educativa en Aragón", ha apuntado Yagües, para añadir que "nuestra intención es seguir potenciando el talento joven, y en este sentido RetoTech se convierte en una herramienta fundamental tanto para la formación del profesorado como para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los estudiantes".

28 PREMIOS A LOS PROYECTOS MÁS INNOVADORES

En esta XI edición de RetoTech, Fundación Endesa entrega 28 premios a los mejores proyectos presentados en España y Portugal. Cuatro de ellos son los 'Premios Fundación Endesa', tres de carácter nacional y uno para Portugal, elegidos por un jurado de Endesa, que incluyen licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq; 16 'Premios Profesor' en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, elegidos por los profesores asistentes a cada Festival, que consisten en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D; y 8 'Premios Mención Especial', uno por comunidad autónoma participante, también elegidos por un jurado de Endesa, que son una licencia para acceder a los libros digitales SmaBooqs.

En la evaluación de las propuestas se valora su originalidad y creatividad, la aplicabilidad práctica a una necesidad real, la competencia técnica del trabajo y la dimensión estética y artística del proyecto. Más de 70.000 alumnos han mejorado sus competencias STEM con Retotech Con RetoTech, Fundación Endesa busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM entre los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas reales desde edades tempranas.

RetoTech se desarrolla durante todo el curso escolar en tres etapas. En la primera, para que puedan empezar a ponerse manos a la obra con sus proyectos, los colegios participantes reciben kits con material tecnológico y los profesores formación semipresencial, centrada en cada uno de los tres bloques del programa: robótica, programación de aplicaciones móviles y diseño e impresión 3D.

La segunda consiste en el trabajo en el aula de los retos planteados directamente con los alumnos y es en la que el proyecto va tomando forma. Y en la tercera es cuando preparan el proyecto final y lo presentan durante el festival presencial.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus más de diez años de trayectoria, ha involucrado a 1.763 centros educativos y más de 70.000 alumnos. De ellos, 204 colegios y 8.212 alumnos son de Aragón.