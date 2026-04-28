La Comarca Comunidad de Teruel despliega 30 puntos de recarga para impulsar la movilidad sostenible en el medio rural

La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado hoy en Cuevas Labradas la nueva red de puntos de recarga para vehículos eléctricos y bicicletas. Esta actuación permitirá avanzar en la movilidad y turismo sostenible y mejorar los servicios en el medio rural. - COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

CUEVAS LABRADAS (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado en la localidad de Cuevas Labradas una nueva red de 30 puntos de recarga para vehículos eléctricos y bicicletas, una iniciativa con la que busca avanzar en la movilidad sostenible, mejorar los servicios en el medio rural y reforzar el atractivo turístico del territorio.

El proyecto, financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con fondos europeos Next Generation EU, ha supuesto una inversión de 277.695 euros. Esta cantidad ha permitido el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los puntos de recarga distribuidos en municipios de toda la comarca.

La red se ha implantado en un total de 30 localidades --entre ellas Ababuj, Aguilar del Alfambra, Cella, Galve, Villel o Villarquemado-- con el objetivo de garantizar una cobertura equilibrada en todo el territorio y facilitar el acceso a este servicio tanto a residentes como a visitantes.

UNA RED PENSADA PARA EL MEDIO RURAL

Los nuevos puntos de recarga cuentan con una potencia de hasta 22 kW para vehículos eléctricos y de 3,7 kW para bicicletas, lo que permite adaptarse a distintos tipos de movilidad sostenible. Además, incorporan sistemas de conectividad y gestión inteligente que facilitan el control del consumo y la monitorización del servicio, incluso en entornos rurales.

El sistema de uso ha sido diseñado para resultar sencillo y accesible. Los usuarios podrán activar la recarga mediante el escaneo de un código QR instalado en los postes o a través de una aplicación móvil, desde la que también podrán gestionar el proceso y realizar el pago de forma cómoda y segura.

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha destacado que esta actuación "es un ejemplo claro de cómo se pueden impulsar proyectos que combinan sostenibilidad, innovación y equilibrio territorial". En este sentido, ha subrayado que la red refuerza otras iniciativas comarcales como Bicitela, facilitando el uso de bicicletas eléctricas y contribuyendo a consolidar un modelo de movilidad adaptado al medio rural.

IMPULSO AL TURISMO Y A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Durante la presentación, el alcalde de Cuevas Labradas, Diego Ibáñez, ha señalado que para municipios pequeños contar con este tipo de infraestructuras supone "situarse en el mapa de la movilidad del futuro", al tiempo que mejora los servicios para la población y favorece la llegada de visitantes.

Por su parte, la delegada territorial del Gobierno de Aragón, Rosa Sánchez, ha incidido en que la transición energética representa también una oportunidad para el medio rural, destacando que estas inversiones permiten que todos los territorios, independientemente de su tamaño, puedan beneficiarse del avance hacia un modelo más sostenible.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha resaltado el papel de los fondos europeos para hacer posible este tipo de proyectos, que hace unos años resultaban inviables en muchos municipios, y ha señalado que esta red constituye "un paso decisivo hacia una movilidad más limpia y accesible".

Una vez finalizada la instalación, la gestión de los puntos de recarga será asumida por los ayuntamientos, que regularán su uso mediante ordenanzas municipales, estableciendo las condiciones de funcionamiento del servicio.

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y DESARROLLO TERRITORIAL

Con esta iniciativa, la Comarca Comunidad de Teruel avanza en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con una estimación de descenso de al menos un 30%, en línea con los objetivos climáticos europeos. La red contribuye además a mejorar la conectividad del territorio y a reforzar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y la innovación.

El despliegue de esta infraestructura se enmarca en una estrategia más amplia orientada a fijar población, mejorar la calidad de vida en los municipios y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo y a la movilidad sostenible.

De este modo, la Comarca Comunidad de Teruel consolida su apuesta por un territorio más equilibrado, moderno y conectado, en el que la transición energética se presenta no solo como un reto, sino también como una oportunidad para el desarrollo del medio rural.