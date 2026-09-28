Comienza la campaña de vacunación frente a la gripe en Aragón con la inmunización en las residencias de mayores

Una usuaria de la residencia Santa Isabel recibe dos vacunas a la vez. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe 2026/27 ha comenzado este lunes, 28 de septiembre, en Aragón con la inmunización de los usuarios de las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo.

En estos grupos, la vacuna de la gripe se administra, cuando está indicado, de forma simultánea con la de la covid-19 y, en el caso de los residentes de centros de mayores, con la del virus respiratorio sincitial (VRS), con el fin de facilitar su aceptación y aumentar la protección de la población diana.

Este operativo supone un importante esfuerzo para los equipos de enfermería de Atención Primaria, tal y como ha destacado la coordinadora de Enfermería del sector Zaragoza I, África Orensanz, que se ha desplazado a un centro residencial de Santa Isabel en el que se ha iniciado la inmunización.

"La vacunación no es solo un acto de protección individual, sino un compromiso con la salud comunitaria. Vacunarse permite cuidar del entorno más cercano, nuestros hijos, nuestros mayores y nuestras familias, y garantizar la protección del conjunto de la sociedad", ha indicado Orensanz.

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE EN LA VACUNACIÓN ESCOLAR

Además, este lunes es el último día para que los padres, madres o tutores legales inscriban a los niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil en la campaña de vacunación escolar, en la tercera edición de esta iniciativa.

La inscripción se realiza a través del formulario específico de SaludInforma, disponible en la web y en la aplicación, en el que es imprescindible indicar el centro educativo en el que está matriculado el menor, ya que solo podrá ser vacunado en ese colegio y siempre que participe en la campaña.

Así, la vacunación escolar se desarrollará del 5 al 19 de octubre en 159 centros educativos de toda la comunidad, dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil, es decir, a niños de 3, 4 y 5 años.

Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia. Los niños que no se vacunen en su colegio podrán hacerlo de forma gratuita en su centro de salud.

La campaña continuará el 19 de octubre con la vacunación infantil en centros de salud y en centros de vacunación privados acreditados, así como con la de las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo.

En este sentido, la principal novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe, que incluye ahora a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, frente al límite de 7 años de la temporada anterior.

El 3 de noviembre se incorporará el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo. Con carácter general, la cita para la vacunación de la gripe y la COVID-19 se gestiona mediante autocita en SaludInforma, que se abre días antes del inicio de cada grupo.

445.000 VACUNAS

El Departamento de Sanidad ha adquirido para esta campaña 445.000 vacunas frente a la gripe de cuatro tipos diferentes, con una inversión de 4,5 millones de euros. Durante la campaña de vacunación frente a la gripe 2025/26, desarrollada entre el 1 de octubre de 2025 y el 23 de marzo de 2026, se alcanzó una cobertura del 72% en la población de 80 años o más y del 43,4% en la población infantil incluida en la campaña.

La incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en la comunidad asciende en la semana 39 a 517 casos por 100.000 habitantes, la misma cifra que el año pasado en esta misma semana.