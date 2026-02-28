Comienza el vaciado sanitario de la explotación afectada por Dermatosis Nodular Contagiosa en Borrastre (Huesca)

Los servicios veterinarios han acelerado el plan de vacunación en la zona afectada para alcanzar el 100% de la cabaña en la OCA de Boltaña. - .DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTA

BOLTAÑA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, ha informado de que este sábado se ha iniciado el sacrificio de las 133 vacas de carne de la explotación de Borrastre, pedanía de Fiscal (Huesca), en la que este viernes se confirmó el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Aragón.

La medida de vaciado sanitario total de la explotación afectada se adopta siguiendo el protocolo sanitario establecido conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal, mientras se toman muestras de los animales de explotaciones cercanas, se prosigue con la vacunación, que en la zona alcanza una cobertura del 85%, y se lleva a cabo un estudio epidemiológico para tratar de averiguar el origen de una enfermedad que desde el Gobierno de Aragón se recalca que no se transmite a las personas.

"Ni por contacto, ni por picaduras de mosquito, ni por alimentos, ni por leche, de ninguna de las maneras posibles", ha insistido la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, que este sábado ha visitado la Oficina Comarcal Agraria y Alimentaria -Comarca de Sobrarbe de Boltaña (Huesca).

De manera inmediata tras la confirmación del caso, se han activado las zonas de restricción y vigilancia alrededor de la explotación afectada, primero de 20 kilómetros y en los que se encuentran 174 explotaciones, y un área más amplia de 30 kilómetros más, en los que se alcanzan 812 explotaciones. En la primera área se aplican restricciones al movimiento de animales, controles veterinarios intensivos, inspecciones en las explotaciones y un refuerzo de las medidas de bioseguridad.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha destacado que "la respuesta ha sido inmediata desde el momento de la sospecha, activando todos los mecanismos y protocolos previstos en la normativa europea y nacional".

Lanza ha explicado que el caso detectado en Borrastre nada tiene que ver con el foco detectado en la vecina Francia: "Son unos animales que llevaban en casa ya más de dos meses, nacidos y criados aquí y todos ellos proceden de la misma explotación", ha detallado.

Por ello, tratarán de determinar el origen del foco, un objetivo que ha advertido "será muy complicado" por las varias formas en que se puede transmitir esta enfermedad vectorial: "Se puede transmitir por moscas, por mosquitos, por garrapatas, por un camión infectado, por unas ruedas sucias", ha enumerado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, quien ha asegurado que "el objetivo es actuar con la máxima rapidez y rigor técnico para garantizar la sanidad animal y proteger al conjunto del sector ganadero aragonés".

Por ello, ha mostrado su confianza en tener a toda la cabaña de la zona vacunada el lunes al mediodía, una previsión para la que cuenta "con todos los veterinarios, tanto libres como los oficiales, trabajando 24-7, al 100%, y que asume también "que hay animales en pastos y que no siempre es fácil recogerlos", ha apuntado.

LLAMADA LA COLABORACIÓN DEL SECTOR

El Gobierno de Aragón reitera la necesidad de adoptar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar una propagación de la enfermedad que Aitziber Lanza considera "muy complicada" dada la protección que proporciona el hecho de que todas las explotaciones de los alrededores estén ya vacunadas.

"Pedimos nuevamente la máxima colaboración de los ganaderos. Ante cualquier sospecha clínica compatible con la enfermedad, es fundamental avisar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales del Gobierno de Aragón. La detección precoz es clave para contener la enfermedad", ha subrayado Lanza.

"Pensamos que seremos capaces de controlar el foco", ha declarado la directora general, que en todo caso se ha remitido a la evolución de la enfermedad.