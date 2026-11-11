Comienzan las obras de la nueva depuradora de aguas residuales del Polígono 'Riols' de Mequinenza

Obras de construcción de la nueva depuradora de aguas residuales del Polígono Industrial 'Riols' de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

La empresa LASAOSA ha iniciado las obras de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales del Polígono Industrial 'Riols' de Mequinenza (Zaragoza), ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La intervención permitirá adecuar las instalaciones a las necesidades actuales del área empresarial y dimensionar su capacidad de tratamiento para acompañar el crecimiento del polígono y la posible implantación de nuevas actividades industriales dotando de una infraestructura de saneamiento dimensionada.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha adjudicado los trabajos a la empresa LASAOSA, S.L.U. por un importe de 349.872,09 euros, IVA incluido. El contrato establece un plazo de ejecución de cuatro meses y contempla la renovación y adaptación de las instalaciones y los equipos de la depuradora, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y adecuar el proceso de tratamiento de las aguas residuales al volumen de vertidos que puede generar un polígono industrial en expansión.

Esta actuación constituye la segunda intervención que se ha llevado a cabo en el polígono relacionada con el ciclo integral del agua.

La primera fue la construcción de una nueva conducción de abastecimiento de agua potable de 3.320 metros de longitud, que permitió conectar la red de abastecimiento de agua potable del núcleo urbano con la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del polígono. La infraestructura entró en servicio en 2023 y supuso una inversión que superó los 251.000 euros, permitiendo mejorar la calidad y garantizar el suministro de agua a las empresas instaladas en el área industrial.

Con las obras de la depuradora, el Ayuntamiento completa una nueva fase en la mejora de las infraestructuras hidráulicas del PIR, actuando ahora sobre el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales.

Ambas intervenciones forman parte de una planificación orientada a dotar al polígono de servicios básicos adecuados para consolidar su actividad y facilitar su crecimiento mientras se trabaja en otras actuaciones orientadas a su protección, con la construcción de una mota en la margen derecha del río Segre, y a tratar de ampliar la superficie disponible vista la demanda.

Esta obra es una de las tres previstas que se financias a través del Plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza (DPZ). Las otras dos actuaciones son la instalación de un sistema de climatización de la Sala Vora Riu, con un plazo de ejecución de dos meses, para la que se destinarán 170.000 euros y cuya contratación se encuentra en la última fase del procedimiento de licitación y la renovación de la cubierta del bloque 13 de nichos del Cementerio Municipal, ya finalizados y que supusieron una inversión de algo más de 40.000 euros.

Este conjunto de inversiones permite atender diferentes necesidades de las infraestructuras municipales, desde la mejora de los servicios básicos del área industrial hasta la renovación de instalaciones y espacios públicos.