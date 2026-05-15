El Comité de Emergencias de Aragón destina más de 262.000 euros a ayuda humanitaria en crisis internacionales

Reunión del Comité Autonómico de Emergencias, en la Institución Fernando el Católico de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La reunión del Comité Autonómico de Emergencias de Aragón ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a cooperación para dar respuesta a distintas crisis internacionales. En esta ocasión, las instituciones y entidades colaboradoras han aportado más de 262.000 euros para financiar proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) en Cuba, Líbano, los campamentos saharauis y la Franja de Gaza.

En esta convocatoria, la Diputación de Zaragoza se implica con 173.050 euros; el Ayuntamiento de Zaragoza con 84.716 euros; y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con 5.000 euros. Todo ello en el marco del trabajo de coordinación que desarrolla la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) dentro del Comité de Emergencias de Aragón. El Gobierno de Aragón, pese a haber participado en las reuniones previas del Comité, no aportará financiación en esta convocatoria.

Desde la DPZ, la diputada delegada de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza, Nerea Marín, ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de este viernes, que la institución provincial es la que "más dinero aporta" para este Comité Autonómico de Emergencias, con más de 173.000 euros para financiar cuatro proyectos en países diferentes.

"Detrás de estas cifras hay personas que necesitan acceso a alimentos, atención sanitaria, energía o refugio. Las instituciones tenemos la responsabilidad de actuar desde la solidaridad y la cooperación internacional para contribuir a garantizar unas condiciones de vida dignas", ha señalado Marín.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Por su parte, el consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha explicado que el Consistorio zaragozano continúa con su "política de colaboración en todas aquellas emergencias que se nos han planteado", de acuerdo a las posibilidades de la entidad local.

En esta ocasión, ha explicado Mendoza, "participamos en tres proyectos, dos en Cuba y uno en el Sáhara", cuyo hilo conductor es el de las ayudas a la alimentación a familias con dificultades en esas zonas.

"Creemos que es necesaria esta colaboración y nosotros aportamos todas nuestras posibilidades, si bien es cierto que hemos reservado parte de nuestro crédito por las cuestiones que puedan surgir a lo largo de este año", ha manifestado Mendoza, para aclarar que en la reunión que el Comité de Emergencias celebra a final de año, donde se presentan más proyectos, el Ayuntamiento de Zaragoza estará presente.

Así, el consejero municipal de Participación y Régimen Interior ha subrayado la solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza, "colaborando con las emergencias que se van proponiendo para poder desarrollar".

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Estrelicia Izquierdo, ha destacado la importancia del Comité de Emergencias de Aragón como "órgano necesario" para coordinar la respuesta humanitaria de los aragoneses.

Tras la reunión de este viernes, Izquierdo se ha mostrado satisfecha, puesto que "desde Aragón estamos haciendo frente a esa responsabilidad con los espacios y las personas que realmente tienen necesidad de ayuda".

PROYECTOS

Sobre los proyectos financiados pro la DPZ, en Cuba, el Comité de Solidaridad Internacionalista desarrollará en el municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, una iniciativa de electrificación solar fotovoltaica de instalaciones de salud y servicios sociales, con una aportación de 58.050 euros.

La actuación permitirá dotar de kits fotovoltaicos a una policlínica rural, nueve consultorios médicos, un hogar materno infantil y un hogar de ancianos ante la situación de emergencia energética que atraviesa el país.

En Líbano, Arapaz recibirá 50.000 euros para una intervención de emergencia y apoyo humanitario a población desplazada en el valle de la Bekaa, mediante la distribución de kits de alimentos, colchones, mantas y medicamentos.

Por su parte, Umdraiga contará con 15.000 euros para desarrollar un proyecto de apoyo alimentario de emergencia destinado a población vulnerable en las wilayas de Dajla y Bojador, en los campamentos de refugiados saharauis.

Además, UNRWA desarrollará en la Franja de Gaza una intervención de emergencia integral dirigida a la infancia refugiada de Palestina gracias a una aportación de 50.000 euros. El proyecto facilitará acceso a servicios de educación en emergencia, salud primaria, nutrición y prevención.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se financiarán dos proyectos en Cuba y un tercero en los campamentos saharauis por un importe total de 84.716 euros. En el país cubano se subvencionará un proyecto impulsado por la Fundación Juan Bonal sobre seguridad alimentaria en situación de extrema vulnerabilidad en Holguín,al que se destinará la cantidad de 34.316 euros.

En esta localidad, se trabajará con cien familias en situación de extrema pobreza, especialmente en hogares con menores, personas mayores o enfermos que necesitan alimentos básicos. En total, se estima que se beneficiarán 500 personas.

También en Cuba se financiará otro proyecto impulsado por las comunidades de Salesianas en Guanabacoa, Manguito, Manzanillo y Camagüey por un importe de 30.400 euros. Al igual que el anterior, busca paliar la escasez alimentaria con distribución de paquetes de alimentos para 400 familias.

Por último, y en la línea de colaboración del Ayuntamiento con la población saharaui con el programa Vacaciones en Paz, se financiará un proyecto de compra de alimentos para los campamentos de Tindouf (Argelia) con un importe de 20.000 euros. Se estima que puedan llegar a una población de entre 100.000 y 230.000 personas.

Además, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros colaborará con una aportación de 5.000 euros destinada al proyecto de Arapaz en Líbano.

AUSENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

En este sentido, Marín ha hablado de "un día triste para la cooperación internacional" en Aragón, puesto que el Ejecutivo autonómico "ha decidido no participar en este Comité Autonómico --de Emergencias--, por lo tanto, estamos contando con una financiación que debería ser importante para la ayuda humanitaria y esto no deja de ser una decisión política".

"La cooperación al desarrollo es algo que institucionalmente tendría que trabajarse, es algo importante y además estamos viendo cómo a nivel mundial la situación de cooperación es más necesaria que nunca. Son muchos países los que necesitan la ayuda de las instituciones porque se encuentran en una situación de pobreza, de guerra, de genocidios, de hambruna y las instituciones tenemos la obligación de estar al lado de las ONGs apoyando a estas personas", ha defendido la diputada provincial.

A este respecto, el consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza ha rehusado realizar "valoraciones políticas" sobre la ausencia del Gobierno de Aragón y ha añadido: "Aquí venimos a hablar de proyectos y de solidaridad y creo que la política hay que dejarla para otros momentos".