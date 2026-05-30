El comité organizador del 14º Congreso Provincial del PP de Teruel confirma a Emma Buj como la única candidata

La alcaldesa de Teruel y senadora por la provincia, Emma Buj, este viernes en el momento de presentar los avales para liderar el PP en la provincia. - PP TERUEL

TERUEL 30 May. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador del 14º Congreso Provincial del PP de Teruel ha determinado que Emma Buj es la única candidata a la presidencia del Partido Popular de Teruel. La cita congresual tendrá lugar en la capital turolense el próximo domingo 21 de junio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. La jornada incluirá también la presentación de dos comunicados sobre la despoblación y los productos agroalimentarios.

La candidata Emma Buj presentó este viernes cerca de 600 avales de afiliados para liderar a los populares de Teruel y tras constatar que es la única candidata, este domingo comenzará su campaña por todas las comarcas para recoger todas las sensibilidades de la provincia.

El 14º Congreso Provincial contará con dos comunicados sobre despoblación y productos agroalimentarios. La despoblación sigue siendo un punto clave a tratar en la provincia.

Los populares quieren seguir trabajando por políticas útiles que permiten el desarrollo rural tanto a nivel laboral como personal, creando oportunidades para las personas que apuestan por sus territorios.

El segundo comunicado versará sobre productos agroalimentarios, ya que la provincia de Teruel cuenta con grandes referentes de calidad, tanto dentro del territorio nacional como internacional. La trufa, el jamón, el azafrán, aceite del Bajo Aragón o el melocotón son una parte de la identidad de nuestra provincia.