La comunidad aragonesa lidera el crecimiento de ventas del comercio al por menor en los últimos doce meses

El programa Volveremos ha generado 98 millones de euros en el comercio local. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comercio al por menor aragonés ha liderado en los últimos doce meses el aumento de ventas en España. Asi lo dice el dato publicado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística que muestra un aumento en ventas en la comunidad del 4,2% en febrero de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025. Dicha cifra es más del doble que la media nacional del 2%.

Según el análisis realizado por el departamento de Presidencia, Economía y Justicia, ese aumento se basa en la consistencia de la demanda interna con buenos datos de crecimiento de PIB e importante creación de empleo. Una situación generada asimismo por la política pública de apoyo al comercio a través del programa Volveremos.

Solo en 2025, el Gobierno de Aragón invirtió en este programa 5 millones de euros que, añadidos a una cantidad similar aportada por 62 ayuntamientos del territorio, han generado 98 millones de euros en compras. Por cada euro invertido se han generado más de diez ene el comercio de la comunidad.

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, ha explipado que el dato demuestra "que las políticas de impulso al sector del Gobierno están funcionando. Estamos cambiando los hábitos de consumo, desviando compras de las plataformas a nuestro comercio". Herrarte ha subrayado que desde el Gobierno ya estamos trabajando para que en 2026, Volveremos "tenga un impacto todavía mayor. Un territorio sin un comercio fuerte no es una comunidad potente económicamente".

Para Herrarte, además, el dato del INE muestra que la economía aragonesa "está funcionando. La llegada de inversiones al territorio se nota en muchos aspectos pero también en empleo y aumento de demanda. Más inversiones igual a más personas trabajando y más desarrollo para todos".