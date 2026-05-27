Concepción Gimeno recibe los diarios de Emilio Gastón, primer justicia de Aragón de la democracia

La justicia de Aragón recibe los diarios de Emilio Gastón, primer Justicia de la democracia. - JUSTICIA DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha recibido los diarios que escribió Emilio Gastón durante los meses previos a su elección como Justicia el 2 de diciembre de 1987. Los cuadernos manuscritos han sido entregados por su viuda, María Carmen Gascón, y formarán parte del legado que ya se exhibe en la bodega del Palacio de Armijo.

Para Concepción Gimeno, "hoy es un día histórico para la institución y, en lo personal, una jornada muy especial y un honor ser yo la persona que reciba estos cuadernos que recogen los pensamientos y las reflexiones del primer justicia de la democracia".

La justicia también ha reconocido la "enorme generosidad de María Carmen Gascón al desprenderse de algo tan íntimo", ha añadido la justicia de Aragón.

En palabras de su viuda, esta entrega representa la continuidad de un legado, la demostración de que "no hay espacio ni tiempo y las utopías se renuevan".

'DIARIO POÉTICO DEL JUSTICIA'

Los cuadernos llevan por título 'Diario poético del Justicia' y abarcan el periodo comprendido entre agosto y diciembre de 1987.

Arrancan fechados el 18 de agosto de ese año en los Montes de Soria con esta reflexión: "Tal vez cuanto proponga o imagine sea tachado de utopía. Pero algunos proyectos prosperarán, algunas sugerencias darán fruto, algunas ilusiones se estrellarán contra la reacción. También será posible que me golpeen las ideas y me llamen poeta y anatema".

La última anotación, del 7 de diciembre, cinco días después de su toma de posesión en la catedral de Tarazona recordaba "aquel gran día" y, en particular "los discursos imborrables de los parlamentarios, brillantes como nunca, defendiendo la ley y la figura del Justicia".

Plasmaba en su diario el espíritu que guiaría su responsabilidad con estas palabras: "Ofrecí mi labor fundamental a la defensa de los pobres, a enseñar los derechos de cada ciudadano para controlar y exigir a los poderes públicos".

A lo largo de las páginas manuscritas, Emilio Gastón va desgranando sus preocupaciones por los conflictos locales, nacionales e internacionales, así como sus proyectos al frente del Justiciazgo. Por ejemplo, escribe: "pediré un Estatuto de Aragón más atrevido, más auténtico, más independiente".

Igualmente se detiene en los planes para la futura primera sede de la institución y afirma: "Me bastan unas mesas camilla para unas reuniones afables con posibles quejosos o unas cadieras o huecos agradables con sillas y eso sí, la salida al jardín o a un aire libre donde se pueda pasear y hablar".

La lectura de los diarios permite conocer al Justicia jurista y poeta; al escultor, amante de la naturaleza y del patrimonio para quien la palabra no fue nunca un adorno; fue herramienta jurídica, intervención pública, creación poética y forma de compromiso.

EMILIO GASTÓN

Emilio Gastón nació en 1935 en Zaragoza. Abogado, especialista en materia de urbanismo y medio ambiente, ejerció la acción pública en defensa del patrimonio cultural y fue defensor de los derechos humanos ante distintos tribunales, pero se caracterizó especialmente por defender los derechos de los aragoneses.

Pertenece al grupo de fundadores del periódico Andalán, de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, y del Partido Socialista de Aragón (PSA), al que representó como diputado en el Congreso (1977-1979). Posteriormente, desempeñó el cargo de Justicia de Aragón entre 1987 y 1993, el primero tras la restauración de la democracia y la autonomía.