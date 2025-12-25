Un conductor da positivo en drogas tras atropellar mortalmente a una mujer en Andorra (Teruel)

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ANDORRA (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 77 años, vecina de Andorra (Teruel), ha fallecido atropellada en el municipio. El conductor ha dado positivo en la prueba de drogas --cocaína y opiáceos-- y negativo en la de alcohol.

El siniestro se ha producido este miércoles, 24 de diciembre, a las 20.00 horas, en el punto kilométrico 10,700 de la A-223, en el término municipal de Andorra, según ha informado la Guardia Civil.

La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) investiga las causas del suceso e instruye diligencias para Jugado guardia Alcañiz.