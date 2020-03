Confirmados 281 casos de COVID-19 en Aragón y un total de 15 fallecidos

Hay 12 residencias con usuarios con COVID-19 y 12 de los 15 fallecidos vivían en este tipo de centros

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha confirmado 281 casos de coronavirus COVID-19, 55 más que este miércoles, con lo que la Comunidad autónoma se sitúa en una tasa de 21 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 por 100.000 del día anterior.

También se han notificado dos nuevos fallecidos, de modo que Aragón contabiliza un total de 15 decesos por el COVID-19. Ambos proceden de residencias afectadas de Zaragoza, ha detallado en rueda de prensa la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Pilar Ventura.

Por provincias, 224 casos son de Zaragoza, frente a los 180 del día anterior; 27 de Teruel, donde había 24 y 24 de Huesca, donde se habían registrado 19 contagios hasta este miércoles. Hay seis casos de no residentes en Aragón.

Del total de 281 afectados, 165 están en sus domicilios y 101 hospitalizados, de los cuales 14 están en Cuidados Intensivos (UCI), y 25 son profesionales sanitarios. Este miércoles había 132 en sus domicilios, 82 hospitalizados y nueve en UCI.

El gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Javier Marión, ha detallado que de los 15 fallecidos en la Comunidad autónoma, 12 son personas que vivían en residencias de mayores, si bien la mayoría de ellas han fallecido en el hospital.

También ha comentado que en Aragón hay 12 residencias con casos de coronavirus, a las que se les han transmitido unas medidas de prevención e higiene, así como unos cuidados por parte de los profesionales con los "equipos oportunos".

HOSPITALES CON PACIENTES

El gerente del Salud ha manifestado que solo los hospitales de Calatayud, Barbastro, Sagrado Corazón de Huesca y San José de Teruel no tienen ningún ingreso por COVID-19.

La distribución de los pacientes en el resto de hospitales son de dos en el de Alcañiz, 17 el 'Obispo Polanco' de Teruel, siete en el Hospital San Jorge de Huesca, mientras que los 95 restantes se encuentran en los cuatro hospitales de Zaragoza --Miguel Servet, Clínico, Nuestra Señora de Gracia y Royo Villanova--.

Javier Marión también se ha referido a los test a los trabajadores, no solo sanitarios, sino también de otros colectivos, como Policía, Guardia Civil y bomberos. Según ha dicho, los criterios para hacerlos "están tasados" y ha informado de que para esos profesionales se ha puesto en marcha este jueves, 19 de marzo, un teléfono "para que puedan contactar con un centro de respuesta en el que se valorará la sintomatología que tienen".

A partir de ahí, "se establecerá si son pacientes susceptibles de ser sometidos al test". Respecto a la posibilidad de hacer pruebas rápidas de detección del virus, ha recordado que, por ahora, en España, no se están haciendo.

No obstante, el Ministerio de Sanidad "se ha planteado esa opción" y si decide que se van a utilizar, "indudablemente, en el momento en que estén disponibles, nos los trasladarán para hacerlos", ha dicho.

El gerente del Salud ha indicado que este miércoles se han hecho 289 pruebas en Aragón, una cifra que es más o menos igual a la de otros días, y ha apuntado que la comunicación del resultado se procura hacer en 24 horas, si bien en algún momento esto no ha sido posible y "se ha retrasado un poco".

REPARTO DE MÁSCARILLAS

Marión ha señalado que las 20.000 mascarillas que va a recibir Aragón se van a distribuir en función del stock de cada centro de salud y hospitalario. Ha precisado que se cuenta con un sistema centralizado que indica la necesidad de equipos de protección individual (EPI) que requiere cada centro y en función de las necesidades previstas se reparten.

El gerente del Salud ha afirmado que en estos momentos "hay suficientes" EPIs si se utilizan "de manera correcta", según las instrucciones de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

El gerente del Salud ha aclarado que la ocupación hospitalaria en Aragón en este momento "no es excesiva", si bien "no sabemos qué puede pasar dentro de unas semanas, si el pico de la epidemia sube mucho".

No ha descartado la posibilidad de tener que habilitar algún hotel para atender a pacientes, si hubiera falta de camas, "como está ocurriendo en Madrid" y "tenemos ofertas en este sentido de hosteleros", una medida que ahora no es necesaria, pero "no sabemos qué va a pasar dentro de unas semanas, nos podría pasar en Aragón igual que en Madrid", ha incidido.

Respecto a los profesionales sanitarios, ha explicado que "están todos disponibles", excepto los que deben estar aislados por haber tenido contactos de riesgo, y "ya hace unos días que se suspendieron permisos y vacaciones".

En caso de resultar contagiados, Marión ha dicho que la atención que se les da "es la misma" que a cualquier otro ciudadano. "Todos los ingresos por coronavirus se tratan de la misma manera", ha apostillado.

SITUACIÓN DE TERUEL

En el caso de Teruel, donde ha tenido lugar la rueda de prensa tras una reunión del presidente de Aragón, Javier Lambán, con los responsables institucionales de esta provincia, Marión ha indicado que hay 121 camas libres en el Hospital 'Obispo Polanco', 31 en el de San José y 68 en el de Alcañiz.

"Todavía tenemos mucha capacidad para ingresar pacientes en nuestros centros", mientras que en el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se ha incrementado una cama en el 'Obispo Polanco', pasando de seis a siete, ha relatado Marión.

El gerente del Salud ha anunciado que se podrían aumentar estas camas en seis más "de manera inmediata" y también habilitar otras seis en el Hospital de Alcañiz, que actualmente no posee este tipo de servicio. "Si fuera necesario, tenemos la capacidad de habilitarlo" en los espacios de renaminación postquirúrgica en las zonas de cirugía mayor ambulatoria, ha asegurado.

Preguntado por la existencia de un solo vehículo para el traslado de personas sospechosas de estar contagiadas en la provincia de Teruel, ha manifestado que "todos los vehículos del 061 Aragón están capacitados para trasladar pacientes con COVID-19" y "solo es necesario que los profesionales" que intervienen "utilicen los EPIs adecuados".

Al respecto, ha dicho que la empresa adjudicataria de este servicio "dispone" de esos equipos y es quien debe proveerlos.