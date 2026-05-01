El consejero de Sanidad José Luis Bancalero vuelve a su actividad profesional en compatibilidad con su cargo de diputado

Archivo - El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, ha informado este jueves al presidente, Jorge Azcón, de su decisión de regresar a su actividad profesional por motivos estrictamente personales, que compatibilizará con su cargo de diputado autonómico del PP, ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Por lo tanto, el ahora consejero de Sanidad en funciones no formará parte del nuevo Gobierno de Aragón, cuyos consejeros tomarán posesión este lunes, 4 de mayo.

El presidente Azcón le ha trasladado su agradecimiento por el trabajo desarrollado al frente de la Consejería de Sanidad desde agosto de 2023, en el que destacan el esfuerzo por reducir las listas de espera; la mejora sustancial de las condiciones laborales del personal sanitario; la fidelización de médicos en el territorio; la puesta en marcha del nuevo modelo de urgencias en Atención Primaria en Zaragoza (DUAP); o la expansión de la cirugía robótica a las tres provincias.

Asimismo, esta etapa se ha caracterizado por la planificación, construcción y puesta en marcha de infraestructuras sanitarias como el centro de salud 'Ramón y Cajal' en Huesca, el impulso al futuro Hospital Tecnológico Universitario 'Royo Villanova'; o las importantes actualizaciones realizadas en los tres hospitales universitarios de Zaragoza o el nuevo hospital de Alcañiz.

Además, el trabajo de Bancalero al frente de la Consejería ha estado marcado por la resolución de crisis de salud pública como la experimentada en municipios ribereños del río Queiles al principio de la XI Legislatura.

IMPULSO AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, José Luis Bancalero ha manifestado al presidente su satisfacción y gratitud por la confianza puesta en su persona para gestionar la Consejería de Sanidad durante este tiempo y ha remarcado su voluntad de seguir trabajando desde su nuevo cargo político en la defensa e impulso del proyecto que desarrollará el próximo Gobierno de Aragón.

"Ha sido un honor y un orgullo inmensos haber sido consejero en el primer Gobierno de Jorge Azcón y haber contribuido a mejorar el estado deficiente en el que nos encontramos la Sanidad aragonesa, que tiene en la calidad de sus profesionales un activo inmejorable para seguir progresando en la atención sanitaria de los aragoneses como el servicio público imprescindible y fundamental que es", ha dicho.

Bancalero ha querido agradecer también la labor desarrollada por todos sus equipos de trabajo a lo largo de estos dos años y medio de legislatura, tanto en los niveles asistenciales como en todas las direcciones generales.