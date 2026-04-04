Los consejeros Mendoza y Gimeno asistirán a la tamborrada madrileña del Domingo de Resurrección

Tamborrada de Semana Santa en la Plaza Mayor de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, asistirán este domingo a la tradicional tamborrada que cada año pone fin a la Semana Santa madrileña, en la que participará como invitada la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de la capital aragonesa.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid, participarán la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y del concejal y presidente del Distrito Centro, Carlos Segura.

Este tradicional acto, que este año cumple el 30 aniversario, se celebrará el Domingo de Resurrección entre las 12.00 y las 14.00 horas, cuando las secciones de tambores de la cofradía zaragozana comiencen a retumbar en la plaza Mayor de Madrid.

Desde hace 30 años, la tamborrada se celebra como parte de la Semana Santa madrileña y cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana.

Se trata de una cita destacada en el calendario, que cuenta con la presencia de los alcaldes de ambas ciudades. El pasacalles, como es tradición, arrancará en el Monasterio de las Carboneras de la plaza Conde de Miranda y avanzará por la plaza de la Villa hasta desembocar en la plaza Mayor, donde la tronada romperá el último silencio.

PUNTO DE INFORMACIÓN Y SORTEO DE FIN DE SEMANA EN ZARAGOZA

Zaragoza Turismo instalará un punto de información para, además de dar a conocer la Semana Santa zaragozana, promocionar la rica oferta cultural, patrimonial y gastronómica de la ciudad.

Además, habrá también un grupo de actores y dinamizadores, vinculados a la Capital Mundial de la Garnacha, la figura de Goya y la ciudad de las dos catedrales, que interactuarán con los asistentes al evento, con juegos, tambores para jugar con los niños, promociones, catas y un sorteo para disfrutar de un fin de semana para dos personas en Zaragoza, que incluye una noche de hotel, cena, visita guiada y bus turístico.