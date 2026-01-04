El Consistorio zaragozano incluye casi 10 millones para seguridad ciudadana en su presupuesto para 2026

Archivo - La Policía Local se amplía con 104 nuevos agentes, el mayor incremento desde la Expo 2008 - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para 2026 recoge una inversión global de 9,7 millones de euros en materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de consolidar un modelo de ciudad segura "basado en la prevención, la presencia en los barrios, la tecnología, la planificación y la capacidad de respuesta ante emergencias y riesgos".

"El Ayuntamiento incrementa los recursos destinados a la seguridad ciudadana con un único objetivo: lograr que Zaragoza siga siendo una de las ciudades más seguras de España", ha subrayado el consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, quien ha recordado que la seguridad es una política pública esencial para garantizar la libertad, la convivencia, la calidad de vida y el desarrollo social y económico de la ciudad.

La mayor parte de la inversión corresponde al presupuesto de la Policía Local y destaca también la consignación de 839.620 euros destinados al sistema de videovigilancia, que permitirá ampliar y modernizar las cámaras en zonas problemáticas de los barrios, en la plaza del Pilar y su entorno, así como en la renovada ribera del río Huerva, reforzando tanto la prevención del delito como la percepción de seguridad en espacios de alta afluencia.

Asimismo, el presupuesto contempla 80.000 euros para la adquisición de armamento y pistolas táser para la Policía Local, mejorando los medios de intervención de los agentes, así como 100.000 euros para la nueva comisaría frente al Parque Bruil, una infraestructura clave para acercar el servicio policial a los vecinos y mejorar la cobertura territorial.

Todo ello se suma al refuerzo de la plantilla policial para consolidar una plantilla que se había visto reducida en anteriores legislaturas con la izquierda en el Gobierno municipal. Hasta la fecha se han incrementado en más de 300 efectivos y en este año 2026 se incorporarán otro centenar de nuevos agentes.

Habrá también nuevas ofertas de empleo para mantener una tendencia alcista, gracias a las que la capital aragonesa podrá tener una unidad propia policial para el Sistema VioGén.

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

Por otro lado, el presupuesto aborda la protección frente a emergencias y catástrofes naturales, con 1,5 millones de euros para Bomberos y Protección Civil, en concreto para la renovación y compra de vehículos, equipos de protección individual (EPIS), trajes de intervención, así como nuevos equipamientos y materiales en los parques de bomberos.

También se mantiene la apuesta por consolidar una plantilla de Bomberos que está al 98%, tras haber experimentado un incremento de casi un 20% en los últimos años.

A ello se suma una inversión de 464.750 euros para reformas en los parques de bomberos 1 y 3 y en el Museo del Fuego, mejorando infraestructuras esenciales para el servicio y reforzando la cultura de la prevención.

Lorén ha destacado que este esfuerzo inversor responde a una prioridad clara del Gobierno municipal. "La seguridad ciudadana es uno de los objetivos principales del Gobierno de Natalia Chueca. Sin seguridad no hay libertad, ni convivencia ni oportunidades", ha defendido.

ILUMINACIÓN

Por otro lado, se ha referido a la iluminación como "elemento clave" para la prevención, la movilidad segura y la calidad del espacio público.

Así, en 2026 se terminará de ejecutar el proyecto de alumbrado público Reluzes, con el que se renovarán más de 9.000 luminarias por tecnología más eficiente y digital, y se iniciará ReluzYDos, la segunda fase que supondrá el cambio de otras 9.000 luminarias adicionales.

El presupuesto recoge, además, 6,1 millones de euros para la conservación del alumbrado público, un millón de euros para obras de eficiencia energética de las luminarias públicas, y 2,2 millones de euros para reparaciones, adecuaciones y retranqueos, garantizando una red moderna, segura y sostenible en todos los barrios de la ciudad.

SEGURIDAD VIAL

La seguridad urbana incluye también la reducción de la gravedad de los siniestros viales como uno de los compromisos del equipo de gobierno, implementando el Plan Urbano de Seguridad Vial, el primero de estas características entre las grandes capitales españolas, con una inversión inicial de medio millón de euros.

Este plan permitirá realizar inversiones en semáforos inteligentes, pasos de peatones iluminados, campañas de sensibilización, instalación de radares fijos y la puesta en marcha de diversas medidas de refuerzo de la seguridad, con el objetivo de proteger a peatones, ciclistas y conductores y avanzar hacia una movilidad más segura y responsable.