La contratación de jóvenes y mujeres que se reincorporan al mercado laboral en Zaragoza cuenta con 730.000 euros

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas dotada con 730.000 euros para impulsar la contratación de jóvenes menores de 35 años en situación de desempleo y mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de la maternidad.

La iniciativa busca favorecer el acceso al empleo de dos colectivos que pueden presentar dificultades para regresar al mercado laboral y, al mismo tiempo, apoyar a autónomos, profesionales y pequeñas y medianas empresas (pymes) de Zaragoza que apuesten por la contratación indefinida.

Así lo ha explicado el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento, Carlos Gimeno, quien ha presentado la convocatoria junto a la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ya que esta línea de ayudas forma parte del acuerdo presupuestario con este grupo municipal.

Gimeno ha destacado que con esta convocatoria el Ayuntamiento quiere dar "un paso más" en su compromiso con el empleo estable y con aquellas personas que encuentran más dificultades para acceder o reincorporarse al mercado laboral.

"Estamos hablando de una convocatoria dotada con 730.000 euros que permite convertir el apoyo municipal en contratos concretos y en oportunidades reales de empleo", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que el empleo lo generan las empresas y que, desde el Ayuntamiento, buscan "acompañar a quienes apuestan por contratar, especialmente cuando se trata de generar empleo indefinido y de dar oportunidades a personas que necesitan un impulso para incorporarse al mercado laboral".

Las ayudas se concederán para contratos cuyo inicio se produzca entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, y podrán alcanzar los 3.000 euros por contratación indefinida a jornada completa. En el caso de los contratos fijos discontinuos de nueva creación a jornada completa, la cuantía será de 1.500 euros. Para los contratos a tiempo parcial, siempre que la jornada sea de al menos el 50%, el importe se calculará proporcionalmente al tiempo de trabajo.

PERFILES

Cada empresa, autónomo o profesional podrá recibir ayudas por un máximo de tres contrataciones, con un límite de 9.000 euros por beneficiario. La convocatoria contempla dos perfiles de personas trabajadoras que podrán ser objeto de las ayudas.

En el caso de los jóvenes, deberán tener menos de 35 años en la fecha de firma del contrato y acreditar una situación de desempleo de, al menos, 12 meses ininterrumpidos antes de la contratación. En cuanto a las mujeres, podrán acogerse las contrataciones de quienes se reincorporen al mercado laboral dentro de los 18 meses posteriores al parto, siempre que puedan acreditar que interrumpieron su actividad profesional con motivo de la maternidad.

En ambos casos, las personas contratadas deberán estar previamente en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Aragonés de Empleo.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Uno de los principales requisitos de la convocatoria es que las contrataciones tengan carácter indefinido y que la relación laboral se mantenga durante un mínimo de 180 días.

Durante este periodo, las empresas deberán mantener asimismo la plantilla en los términos establecidos en las bases. Si la persona contratada causa baja, la empresa tendrá que sustituirla, en el plazo máximo de un mes, por otra persona que reúna los mismos requisitos exigidos por la convocatoria.

Además, las empresas solicitantes no podrán haber reducido su plantilla en más de un 20% entre el 31 de diciembre de 2025 y la fecha de solicitud. De esta manera, las ayudas están vinculadas no solo a la creación de nuevos contratos, sino "también al mantenimiento del empleo durante el periodo establecido en la convocatoria", ha explicado Gimeno.

"No buscamos únicamente favorecer la firma de un contrato, sino contribuir a que esas contrataciones tengan continuidad y se traduzcan en empleo estable", ha recalcado.

"OPORTUNIDAD REAL"

Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha afirmado que hablar de empleo es hablar de personas "que quieren desarrollar un proyecto de vida". "Hablamos de jóvenes que quieren trabajar, independizarse y construir su futuro aquí. Y de mujeres que, después de la maternidad, quieren volver al mercado laboral y encontrarse con una oportunidad real".

Esta convocatoria pone el foco en dos situaciones concretas: los jóvenes menores de 35 años que llevan al menos un año en desempleo y las mujeres que quieren reincorporarse al mercado laboral después de la maternidad, ha añadido.

DIRIGIDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DE ZARAGOZA

Podrán solicitar estas ayudas personas autónomas, profesionales y pymes, con independencia de su forma jurídica, siempre que estén establecidas en el término municipal de Zaragoza y tengan su domicilio social y fiscal en la ciudad.

En el caso de empresas que dispongan de centros de trabajo tanto en Zaragoza como en otros municipios, únicamente serán subvencionables los contratos correspondientes a puestos cuyo centro de trabajo esté situado en la capital aragonesa.

PLAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

El plazo de solicitud será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza las medidas municipales dirigidas a favorecer la contratación estable, facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y apoyar la reincorporación profesional de las mujeres después de la maternidad, al tiempo que se incentiva la creación de empleo por parte del tejido empresarial de la ciudad.