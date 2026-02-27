Convocadas las ayudas para actividades que divulguen la ciencia y el desarrollo tecnológico en 2026

Estas subvenciones, dotadas con 100.000 euros, podrán solicitarse en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a su publicación. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La Consejería de Empleo, Ciencia y Universidades vuelve a convocar ayudas para la realización en Aragón durante el año 2026 de eventos y actividades que promuevan, divulguen la cultura científica, la investigación y el desarrollo tecnológico proponiendo nuevas orientaciones, con el objetivo de elevar el interés de los sectores productivos por potenciar el talento emprendedor y la innovación creativa, en interés de la ciudadanía y de la sociedad.

El Boletín Oficial de Aragón publica hoy la convocatoria de estas subvenciones, dotadas con 100.000 euros, que podrán solicitarse en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria en el BOA.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las universidades, los centros de investigación, las entidades sin ánimo de lucro ubicadas o con domicilio social en Aragón que desarrollen actividades de I+D+i o de divulgación científica, y cualquier otra persona jurídica o entidad sin ánimo de lucro que realice actividades de I+D+i, genere conocimiento científico o tecnológico, facilite su aplicación y transferencia, contribuya a la educación, difusión y divulgación científica, o actúe como agente de intermediación entre ciencia, tecnología y empresa con el objetivo de dinamizar estas relaciones.

Serán subvencionables aquellos eventos y actividades realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive.

La selección de proyectos tendrá en cuenta la calidad y duración de las propuestas, su alcance geográfico, el impacto en colectivos estratégicos, la colaboración entre entidades y el grado de innovación.

Y este año como novedad, en relación a los criterios de valoración, se ha considerado oportuno valorar, de conformidad con las bases reguladoras, las actividades dirigidas a personas en riesgo de exclusión o residentes en zonas rurales; así como valorar la financiación de las actividades con fondos propios de las entidades, muestra del esfuerzo realizado por la entidad.Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través del portal de trámites del Gobierno de Aragón (https://www.aragon.es/tramites).

La documentación a aportar incluye una memoria detallada del proyecto, presupuesto y demás requisitos técnicos y administrativos establecidos en la convocatoria. El orden de entrada de las solicitudes no condicionará su concesión, valorándose todas conforme a los criterios establecidos.