Las Cortes de Aragón aprueban 89 de las 153 propuestas de resolución tras tres jornadas de Debate sobre Política General

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado 89 de las 153 propuestas de resolución tras tres jornadas de la sesión del Debate de Política General sobre el estado de la Comunidad Autónoma, un 58% del total.

Termina así un debate parlamentario que se ha prolongado durante 14 horas en los tres días y que marcará el futuro y las acciones de la política aragonesa durante el próximo año.

Los grupos parlamentarios han participado en el debate con un orden de intervención de mayor a menor representación en la Cámara autonómica. La jornada de este jueves ha comenzado con la intervención de la diputada del Partido Popular Ana Marín, que ha defendido las 45 propuestas presentadas por su grupo.

Por su parte, la parlamentaria socialista Leticia Soria ha subido a tribuna para presentar de manera general las 52 iniciativas que han sido presentadas por el PSOE. A continuación, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha justificado las 20 propuestas de resolución presentadas por su grupo parlamentario.

Desde Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras ha expuesto algunas de sus 12 propuestas. Por su parte, Pilar Buj (A-T Existe) ha ahondado en las 12 sugerencias de su grupo parlamentario. Por otro lado, desde el Grupo Mixto, los portavoces de Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés, Andoni Corrales, Álvaro Sanz y Alberto Izquierdo, respectivamente, han intervenido para exponer las cuatro propuestas que cada agrupación parlamentaria ha presentado.

Respecto a las propuestas que han sido aprobadas, un total de 89, el PP ha visto aceptadas 44 de sus iniciativas, el PSOE 21, Vox siete, Chunta Aragonesista cuatro, Aragón-Teruel Existe diez, Podemos una, Izquierda Unida ninguna y el Partido Aragonés dos.

UNANIMIDAD

La Cámara ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución del PSOE en la que han instado al Gobierno de Aragón a "incrementar las retribuciones del baremo del turno de oficio en Aragón, a continuar mejorando las infraestructuras y equipamientos de la administración de Justicia aragonesa, así como garantizar la dotación de personal las plazas sin cubrir".

"Todo ello para garantizar el buen funcionamiento de la administración de Justicia en Aragón, impulsando y promoviendo la mediación y el arbitraje como método alternativo a la resolución de conflictos", han argumentado.

También por unanimidad, la Cámara ha aprobado una iniciativa del PSOE para "aumentar los recursos públicos destinados a la I+D+i con objetivo de alcanzar una inversión equivalente a la media de la Unión Europea en el medio plazo y los objetivos de financiación establecidos en el Pacto por la Ciencia y la Innovación de un 1,25% del PIB en gasto público en 2030 y un 3% de inversión total, incluyendo el sector privado" y "establecer mecanismos de coordinación entre todos los departamentos y organismos del Gobierno de Aragón implicados en el sistema de I+D+I".

También "reforzar los programas de apoyo a la investigación y a la transferencia tecnológica, facilitando el acceso a financiación para proyectos innovadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes)".

Igualmente por unanimidad, una de Teruel Existe, que ha emplazado al Ejecutivo autonómico a "acelerar la instalación del servicio de radioterapia en el hospital Teruel, mediante la adjudicación inmediata de las obras del bunker y la adquisición de los equipos necesarios, así como la ampliación del hospital con 54 habitaciones individuales, y el vial de acceso al complejo hospitalario".