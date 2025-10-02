Nolasco (Vox) dice que "el termómetro de la calle es más real que las encuestas"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, conversa con otros diputados de este grupo. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este jueves, en la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, que "el termómetro de la calle es más real que las encuestas", que la ciudadanía cada día lo pasa "peor" y que las elites del PP y el PSOE "son las mismas".

En su intervención, Nolasco ha asegurado que "el PP es la contradicción absoluta", en alusión al planteamiento de la portavoz adjunta, Ana Marín, sobre "si lo de Gaza es genocidio o no" mientras al inicio del PP los populares han guardado un minuto de silencio por este motivo.

"Siguen buscando alojamiento para 240 nuevos inmigrantes ilegales que van a llegar y seguimos destinando cientos de miles de euros a ONG que colaboran con las mafias del tráfico de personas" y, además, el Gobierno regional promueve "proyectos eco-resilientes en el resto del mundo cuando hace falta aquí" para retribuir mejor a los profesores, concertar el bachillerato o bajar los impuestos.

"La realidad es tozuda, Aragón acaba de batir su récord de deuda pública", ha alertado el portavoz de Vox, quien ha avisado que las inversiones "del Partido Comunista Chino", en alusión CATL pueden no tener el impacto anunciado en las arcas públicas vía impuestos.

"A lo mejor tenemos organismos públicos duplicados, apoyar la Agenda 2030 arruina a nuestros agricultores, a lo mejor hay partidos que siguen consignas suicidas cuando lo manda su jefa Von der Leyen, miles de aragoneses no saben si podrán dar a sus hijos lo básico para su manutención", ha continuado Nolasco.

El portavoz de Vox ha sido tajante: "Sigan votando no a la bajada de impuestos, sigan diciendo que no pueden negarse a traer más inmigrantes ilegales, sigan sin hacer acuerdos con terceros países para devolver a los ilegales, sigan sin decir alto y claro que las leyes de género son una barbaridad: La gente está harta, muy harta".

Entre sus propuestas de resolución, ha realzado la reducción de impuestos, incluyendo la eliminación del impuesto de sucesiones, la supresión de organismos "superfluos", conceder más ayudas al alquiler joven, elaborar un informe sobre los perfiles repetidos de agresores sexuales, un plan plurianual contra las inundaciones, aprobar una ley del paisaje, reformar el mapa sanitario, defender las modalidades del aragonés y "acabar con la colonización del catalán en Aragón".

Se ha quejado de que Vox no recibe apoyo a sus propuestas "por puro electoralismo: Unos porque vienen de Vox y otros porque quieren acercarse a la izquierda".