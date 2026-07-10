Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio por la tragedia de Los Gallardos

Minuto de silencio en las Cortes de Aragón por las víctimas de Los Gallardos. - CORTESDE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida en Los Gallardos (Almería) y como muestra de solidaridad con sus familias, con las personas heridas y con todos los vecinos afectados por el grave incendio registrado en la localidad almeriense.

El acto ha estado encabezado por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, quien ha trasladado, en nombre de la Cámara autonómica, el pésame y el afecto del Parlamento aragonés al conjunto del pueblo andaluz en estos momentos de dolor.

Navarro ha expresado también el reconocimiento y agradecimiento de las Cortes de Aragón a todas las unidades de extinción de incendios, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, personal sanitario, protección civil y voluntarios que están trabajando sobre el terreno, "por su entrega, profesionalidad y compromiso en unas circunstancias extraordinariamente difíciles".

La presidenta del Parlamento autonómico ha señalado que este minuto de silencio representa "el respeto, la solidaridad y el recuerdo hacia las víctimas y sus familias", así como el apoyo institucional a todas las personas afectadas por esta tragedia.