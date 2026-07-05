El CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz (Teruel) acuerda con Ford España impulsar la formación en automoción eléctrica

El CPIFP Bajo Aragón y Ford España firman un acuerdo de colaboración. - MARC GARCÍA CEREZO, DE REELITY

ALCAÑIZ (TERUEL), 5 (EUROPA PRESS)

El CPIFP Bajo Aragón, en Alcañiz, ha dado un salto cualitativo en su oferta formativa gracias a un nuevo acuerdo de colaboración estratégica con Ford España, que permitirá acercar la última tecnología del sector a las aulas mediante la cesión de un vehículo Ford Explorer de última generación 100 % eléctrico. El coche, equipado con sistemas de última tecnología, se destinará a fines didácticos y educativos.

Además del vehículo, el fabricante Ford ofrecerá al centro el acceso a la información técnica específica de la marca y también a la diagnosis oficial del vehículo, para que los futuros profesionales se formen en el uso del software de la compañía, actualizado y disponible para el desarrollo de las clases prácticas.

Todo esto vendrá acompañado de una formación teórico-práctica tanto de los sistemas que equipa el vehículo como del uso de la información técnica y de diagnosis, por parte de profesionales del ámbito de la postventa de la marca Ford, que llevarán a cabo jornadas de formación y actualización del profesorado de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

El CPIFP Bajo Aragón pertenece, desde hace tres cursos, a la Red Estatal de Centros de Excelencia en Formación Profesional en el ámbito del automóvil y el acuerdo suscrito con Ford también alcanza al IES Sierra de Guara en Huesca. Ambos centros incorporan utillajes y equipos didácticos avanzados que repercuten directamente en la calidad de la formación de los futuros profesionales del sector.