Cruz Roja despliega un dispositivo especial de Semana Santa con cuatro ambulancias y hasta 60 voluntarios en Zaragoza

Se despliega un operativo para el que se ha movilizado diversos recursos materiales y a cerca de 60 personas voluntarias que participan en los diferentes servicios preventivos programados. - CRUZ ROJA

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha puesto en marcha en Zaragoza un dispositivo sanitario especial con motivo de la Semana Santa de Zaragoza, con el objetivo de garantizar una atención rápida y eficaz tanto a los cofrades como al público asistente a los distintos actos programados.

Este operativo se enmarca en el convenio suscrito con la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, que abarca todas las procesiones oficiales de la ciudad. Gracias a este acuerdo, la organización humanitaria extiende su cobertura más allá de los actos principales, incluyendo también el pregón y otras actividades paralelas.

En total, cerca de 60 personas voluntarias participan en este despliegue, apoyadas por diversos recursos materiales que permiten ofrecer asistencia sanitaria en tiempo real. El dispositivo combina unidades fijas y equipos itinerantes que se adaptan a las características de cada jornada y al volumen de asistentes previsto.

El responsable de preventivos terrestres de Cruz Roja en Zaragoza, Alfredo Carqué, ha destacado la importancia de esta colaboración, subrayando que "participar en la Semana Santa zaragozana es siempre un honor y una gran responsabilidad". Además, ha señalado que la confianza depositada por la Junta Coordinadora "impulsa a seguir mejorando para ofrecer un servicio seguro, cercano y profesional".

REFUERZO ESPECIAL EN EL SANTO ENTIERRO

El dispositivo alcanzará su máxima intensidad durante la Procesión del Santo Entierro, considerada el acto más multitudinario y extenso de la Semana Santa zaragozana. Para esta jornada, Cruz Roja ha previsto un refuerzo específico con más de una veintena de profesionales del área de Socorros y Emergencias, que estarán operativos desde las 17.30 horas hasta aproximadamente la 01.00 horas.

El operativo contará con cuatro ambulancias, tres de Soporte Vital Básico y una UVI móvil con equipo médico y de enfermería, además de equipos de socorristas a pie distribuidos a lo largo del recorrido. Estos equipos permitirán una respuesta rápida ante cualquier incidencia, reforzada por recursos móviles que se desplazarán según avance la procesión.

La distribución de los medios sanitarios se ha planificado en puntos estratégicos de gran afluencia. La UVI móvil se ubicará en la zona de Murallas junto al Mercado Central, mientras que las ambulancias de Soporte Vital Básico estarán situadas en San Vicente de Paúl y en el eje Paseo Independencia-Plaza Santa Engracia.

UN DISPOSITIVO INTEGRAL DURANTE TODA LA SEMANA

Más allá del Santo Entierro, Cruz Roja mantiene presencia en todas las procesiones y actos incluidos en el programa oficial de Semana Santa, así como en eventos lúdicos, deportivos y otras actividades que se celebran en la ciudad durante estos días.

Este despliegue integral refuerza el compromiso de la organización con la seguridad y la prevención en grandes concentraciones de público. La combinación de personal voluntario, recursos sanitarios y coordinación con las instituciones permite ofrecer una cobertura eficaz en una de las celebraciones más importantes del calendario zaragozano.

Cruz Roja reafirma su papel como elemento clave en la atención sanitaria preventiva, contribuyendo a que la Semana Santa se desarrolle con las máximas garantías para participantes y visitantes.