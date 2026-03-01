Cuatro ciclistas heridos de gravedad al sufrir una caída en la carretera A-1210 cerca de Torres de Barbués (Huesca)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del 112 Aragón en el traslado de una persona herida. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TORRES DE BARBUÉS (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

Cuatro ciclistas han resultado heridos de carácter grave al sufrir una caída sobre la calzada de la carretera A-1210, cerca de la localidad oscense de Torres de Barbués cuando circulaban integrados en un pelotón de 15 rodadores, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente, comunicado a través de la Sala de Emergencias del 112 SOS Aragón, se ha producido sobre las 10.40 horas de este domingo a la altura del kilómetro 16,500 de la carretera autonómica A-1210, sentido ascendente. En ese punto, cuatro ciclistas que pedaleaban dentro de un grupo formado otros once compañeros han volcado sobre la calzada, lo que les ha causado heridas de carácter grave.

Uno de ellos, un varón de 57 años y vecino de Zaragoza ha sido evacuado por el helicóptero medicalizado del 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza. El resto de los heridos, dos varones de 43 años y otro de 48 años, vecinos los tres de la capital aragonesa, han sido trasladados en ambulancia del servicio de emergencias del 061 al hospital San Jorge de la localidad de Huesca.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y tres ambulancias medicalizadas del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.

La carretera en la que se ha producido el siniestro es un recorrido habitual de los cicloturistas que aprovechan su trazado llano y sus largas rectas para rodar por un trazado que comunica la carretera nacional N-330 en la Comarca de la Hoya de Huesca y se adentra en la vecina Comarca de Los Monegros hasta conectar con la A-1213 en Grañén.