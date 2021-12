Daroca dedicará los 2 millones del Plan de Sostenibilidad Turística de manera prioritaria al castillo

ZARAGOZA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Daroca contará con dos millones de euros gracias al Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística negociado con la Secretaría de Estado de Turismo por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, que dedicará, de manera prioritaria, a trabajos de conservación del Castillo Mayor y las murallas.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha compartido los detalles del Plan este miércoles con el alcalde de Daroca, Álvaro Blasco, en la reunión de trabajo mantenida por ambos en el Edificio Pignatelli.

El vicepresidente Arturo Aliaga ha especificado que el plan tiene un plazo de ejecución de tres años, del 2022 a 2024, durante el que "tenemos que hacer las cosas bien", para poner "en el espacio del Turismo de Aragón con más fuerza la riqueza patrimonial, monumental y paisajística de Daroca", lo que ha calificado de "un objetivo muy plausible".

Por su parte, el alcalde, Álvaro Blasco, ha afirmado que "para Daroca este Plan es una gran alegría", y ha recordado que "cuando me llamó la directora general de Turismo, Gloria Pérez, para decírmelo, casi no me lo creía".

"Estamos muy felices de poder, de una vez, arreglar nuestras murallas, nuestros torreones y nuestros castillos porque lo necesitan, llevan mucho tiempo, deteriorados y si no, se podía perder el rico patrimonio que tenemos", ha señalado el alcalde.

Blasco ha apuntado que la prioridad "sin duda alguna" es "el castillo y también los senderos que comunican toda la ruta de las murallas".

CUATRO KILÓMETROS DE MURALLAS

Daroca cuenta con casi cuatro kilómetros de murallas, que la convierten en uno de los más extensos recintos amurallados de España, que precisan de una intervención urgente para su conservación, por lo que el alcalde ha pronosticado que queda "un gran trabajo", aunque, ha defendido, "tenemos tres años para hacerlo".

Respecto a la zona del Castillo Mayor, el plan contempla continuar con la intervención que asegure su conservación y atractivo para el turista. Blasco ha incluido igualmente en esa hoja de ruta la mejora de las infraestructuras "para poder ofrecer a los turistas unas mejores condiciones".

Además, el Plan contempla la decoración de fachadas dentro del proyecto Muralea, y la adecuación y rehabilitación de calles con el soterramiento del cableado.

También se han integrado diversas acciones para potenciar la competitividad turística, la restauración patrimonial, así como la ambiental, e impulsar la actividad económica local mediante actuaciones turísticas.

PATRIMONIO EXCEPCIONAL

El vicepresidente ha indicado que "el Ayuntamiento presentó un plan muy sólido", y que el proyecto "se priorizó porque Daroca es un enclave con un patrimonio monumental excepcional y, además, está en un territorio de un valor ambiental muy importante".

Aliaga ha ratificado el objetivo de "poner de relieve, el patrimonio --de Daroca-- para reforzar su posición" ante los viajeros, ya que "el turismo es un elemento de desarrollo". En este sentido, ha asegurado que "esta comarca precisa que no la dejemos abandonada, sino que hagamos todo lo posible que mantenga esa identidad patrimonial turística de excelencia".

El vicepresidente ha resaltado que "la importancia de estos planes radica en que la inversión económica revierte a corto plazo y de manera directa en el propio territorio".

En el caso concreto de Daroca, las mejoras en el patrimonio y la definición de proyectos turísticos basados en la sostenibilidad irán acompañados "de la creación de empleo y potenciarán la proyección de Daroca como destino turístico".

El vicepresidente se ha referido a las reuniones de trabajo mantenidas desde noviembre con el consistorio darocense para "hacer ajustes" al proyecto municipal para "cumplir estrictamente los requisitos que marcan los fondos MRR --Mecanismo de Recuperación y Resiliencia--", y ha relatado que el proyecto recoge actuaciones encaminadas a "la sostenibilidad, la digitalización, y el ahorro energético".

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

El objetivo concreto de este plan es mejorar la proyección local de Daroca, con una apuesta por el turismo como impulsor del desarrollo económico y buscando, a la vez, la rentabilidad para los empresarios y fomentar la creación de empleo.

De manera más específica, pretende dinamizar la oferta turística mediante actuaciones diversas basadas en el potencial de patrimonio histórico, cultural y turístico de este municipio zaragozano.

Desde el Departamento de Industria se ha resaltado que "solo su patrimonio puede considerarse en sí mismo un producto turístico por su pasado medieval y la presencia de diversos estilos artísticos como el mudéjar, el gótico o el renacentista".

El de Daroca es uno de los cinco planes que el Departamento de Industria ha negociado con la Secretaría de Estado de Turismo y que suman 30 millones de euros que se reparten en las tres provincias aragonesas

La finalidad de estos planes es beneficiar a los destinos turísticos, a los agentes sociales y a los operadores privados del sector. Los cuatro planes restantes se desarrollarán en Benasque, Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Montanuy y Comarca de Matarraña.