Declarado un incendio forestal en la localidad turolense de Cañizar del Olivar

TERUEL 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios no dan tregua en Aragón y tras haberse dado por extinguido el de Castillonroy este sábado por la mañana, el dispositivo del Gobierno de Aragón encargado de la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales INFOAR ya trabaja en un incendio forestal que se ha declarado hace unas horas en la localidad de Cañizar del Olivar (Teruel), en la Comarca de las Cuencas Mineras.

En la zona, el INFOAR ha desplegado el helicóptero de coordinación (H0), tres cuadrillas helitransportadas y tres helicópteros ligeros, Lima 4 (Brea de Aragón), Lima 5 (Calamocha) y Lima 6 (Alcorisa).

Por su parte, el MITECO colabora con un helicóptero de Plasencia del Monte.