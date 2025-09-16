El delegado del Gobierno dice que ha sacado a 60 refugiados del Parque Bruil: "Yo he hecho mi parte"

Beltrán niega problemas de seguridad en la zona

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado que, en las últimas semanas, ha sacado del Parque Bruil de Zaragoza y de su entorno a 60 personas solicitantes de protección internacional y ha avanzado que lo seguirá haciendo conforme vayan llegando nuevos migrantes susceptibles de tener derecho a asilo. "Yo he hecho mi parte", ha remarcado, destacando que el resto de personas sin hogar en la zona responde a otros perfiles y que son usuarios de los servicios sociales municipales.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una jornada sobre la detección y atención a la violencia de género en las comunidades de vecinos, Beltrán ha indicado que, desde finales de mayo, comprobaron que podía haber solicitantes de protección internacional en esta zona de Zaragoza.

En ese sentido, ha precisado que, además de los que llegan derivados procedentes de Canarias, de los que en la Delegación del Gobierno son "conocedores", hay otros que llegan en autobús procedentes de otras comunidades autónomas o que han llegado cruzando la frontera desde Francia, que puede ser o no susceptibles de asilo, y de los que no son conocedores.

A partir de ahí, han realizado "un modus operandi conjunto" con el Ayuntamiento de Zaragoza y, desde agosto, se han llevado a cabo 40 intervenciones de la Brigada de Extranjería para la denominada "toma del manifiesto" --la expresión oficial de la voluntad de recibir protección internacional-- y estas personas --60 en total en las últimas semanas-- son derivadas a los recursos habilitados para ello a través de las entidades de acogida.

LOS QUE QUEDAN NO SON DEMANDANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

"El Gobierno de España ha cumplido su parte, pero hay otro conjunto amplio de casos, de personas que han perdido el trabajo, que se ven abocadas a la calle, que están padeciendo una enfermedad, otros varones, que son casi todos varones extranjeros, que no son solicitantes de protección internacional, que vienen de otras partes del mundo y que esos son demandantes de servicios sociales del Ayuntamiento", ha precisado el delegado.

Por ello, ha dicho que ha trasladado este martes a la alcaldesa, Natalia Chueca, en una conversación telefónica, que seguirán tomando manifiesto para sacar del parque a los solicitantes de asilo, ya que es consciente de que esto es un "goteo", un sistema "vivo" y de que la situación no se soluciona con una sola acción.

"Nosotros hemos derivado a unos 60, pues otros 15 que sacara el Ayuntamiento de allí y tendríamos el problema en vías de solución", ha apuntado Beltrán, quien ha precisado que anoche acudió al Parque Bruil y había una treintena de personas dispuestas a pasar allí la noche.

De ellos, ha continuado, según cree la Policía Nacional, habría entre tres y cuatro que podrían ser malienses, por lo que podrían beneficiarse del sistema de protección internacional. "Esas personas, si no es hoy, será mañana, se les toma manifiesto y se les sacará en la próxima semana", ha afirmado. En cuanto al resto, hay una "población flotante" de entre 25 y 30 personas sin hogar que no son solicitantes de esta protección.

"CERO DENUNCIAS"

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, que sí es competencia de la Delegación del Gobierno, Beltrán ha dejado claro que "ha habido cero denuncias", "ni una molestia a un ciudadano, ni una persona que se haya sentido intimidada y ningún tipo de hurto, de robo con violencia, absolutamente nada de nada". "Esas personas lo que quieren es que les echemos una mano entre todos", ha dejado claro.

Ha señalado también que la alcaldesa le ha pedido coordinación y, para ello, hay planteada una nueva reunión para el 25 de septiembre y "si no es suficiente con una cadencia mensual, pues las haremos más a menudo".

En cuanto a la capacidad municipal para acoger a estas personas, ha constatado que "el Ayuntamiento de Zaragoza está en una situación económico bastante holgada", tras lo que ha añadido que "si el albergue municipal se ha quedado pequeño y los recursos que hay ahora mismo al servicio de las personas sin hogar no llegan, se hacen inversiones".

"Estamos hablando de situaciones sobrevenidas, es decir, cuando en un entorno determinado te cambia la situación, cuando hay una causa sobrevenida, cuando se necesitan más medios para abordar un problema social, pues hay que ponerse manos a la obra", ha ahondado.

En cualquier caso, el delegado ha manifestado que cree que "hay un peso fundamental del apoyo de Vox en las políticas municipales que seguramente estará poniendo lastre a unas políticas de alcance social que tendrían que ser más amplias".

Por último, ha aseverado que "a veces se hinchan las cifras" pensando en hacer "daño" al Gobierno de España o sacar "rédito político". "Eso es muy habitual en la política actual", ha lamentado.