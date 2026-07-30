Desalojado el núcleo de Nachá (Huesca) por un incendio forestal

Archivo - Las brigadas de INFOAR en la zona del incendio en Tamarite de Litera, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

BAÉLLS (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal declarado este jueves ha obligado a desalojar, de forma preventiva, el núcleo de Nachá, perteneciente al municipio de Baélls, en la Comarca de La Litera, ubicada en la provincia de Huesca.

El fuego ha comenzado a las 15.30 horas y se ha activado la situación operativa 1 nivel 1 del PROCINFO, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

Hasta el lugar afectado se han desplazado tres helicópteros, un helicóptero de coordinación, dos brigadas terrestres, tres brigadas helitransportadas y dos autobombas del INFOAR.