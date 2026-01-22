Detenidas siete personas, cinco menores, por agredir y robar a un hombre en el entorno de Parque Bruil de Zaragoza

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia ocurrido en la vía pública, cinco de ellas menores de edad, tras una agresión grupal en el entorno del Parque Bruil de Zaragoza que causó lesiones a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas del 19 de enero, cuando un hombre que paseaba con su perro por una zona ajardinada de Las Glorietas de Goya, recriminó a un grupo numeroso de jóvenes que se encontraban causando molestias y rompiendo botellas de cristal en el parque.

En ese momento, varios de ellos rodearon a la víctima y comenzaron a agredirle de forma violenta, utilizando cinturones, además de propinarle patadas y puñetazos, han apuntado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Como consecuencia de la agresión, la víctima logró huir del lugar y posteriormente comprobó que le habían sustraído el teléfono móvil que portaba en el bolsillo, aunque fue recuperado posteriormente tras la intervención de los agentes.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar, localizando y procediendo al arresto de siete personas, cinco de ellas menores de edad, que fueron entregadas a sus correspondientes familiares, como presuntos responsables de un delito de robo con violencia y lesiones.

Al día siguiente, los dos detenidos mayores de edad fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.